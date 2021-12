La salvación de Universidad de Chile de caer a Primera B fue un tema que no dejó indiferente a ningún futbolero. Eso es lo que sucedió con el ex delantero de Colo Colo Felipe Flores, que comentó cómo vivió ese partido ante La Calera.

"Cuando la U iba perdiendo 2-0 yo no lo podía creer. Vi el partido con mi pareja y amigos y les decía que no quería que la U perdiera, quería que ganara y se salvara de la B", comentó al sitio Mundocracks.

FF17 tiene una visión de lo que sería la ausencia de la U en la categoría de honor, pues el torneo perdería mucha fuerza. "Imagínate un campeonato sin la U, significa que no hay clásicos, no hay rivalidad, no existiría ese folklore del que estamos acostumbrados en el fútbol chileno", agregó.

Finalmente, confesó que "yo soy colocolino y obviamente que existe una picardía, pero a la vez me pongo en el caso de los juveniles que toda la vida han soñado con jugar un Superclásico y que no esté la U es una decepción muy grande".

Sobre su futuro, el delantero que estuvo en Barnechea en la última temporada y que en enero cumplirá 35 años indicó que "todavía no pienso en el retiro, quiero jugar hasta donde más pueda y actualmente me siento súper bien. Jugué casi todos los partidos e hice 11 goles en un equipo que estaba peleando abajo, que es más difícil, porque teníamos una o dos llegadas claras".