Especial de fin de año: las mejores frases del futbol chileno en 2020

Termina el duro 2020 y comienza el 2021 que, esperamos, sea mejor. Un año marcado por la pandemia del coronavirus se va, pero pese a la suspensión del fútbol en Chile y el mundo la pelotita volvió a rodar. Se extrañan los hinchas en el estadio y no se pueden dejar de lado los protocolos. Mientras, repasamos las mejores o más recordadas frases de los últimos 12 meses del calendario.

Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y la selección chilena tienen espacio de una u otra forma en el recuento.

-MOSA Y COLO COLO: “NO VAMOS A CAER A LA B”

A principios de diciembre y con Colo Colo sumido en el fondo de la tabla del Torneo Nacional, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, manifestó que el Cacique mantendrá la categoría. Actualmente los albos son colistas absolutos y habrá que esperar hasta el término del campeonato en 2021 para esclarecer si el directivo acierta.

“No vamos a caer a la B, vamos a mantener la categoría. Por la fuerza, por el coraje como lo dice su himno. Vamos a restablecer el tranco. Llegamos a esto por situaciones que nos ocurrieron al interior, por lo que el salir está en nuestras manos y tenemos plena confianza en que lo vamos a dar vuelta”, dijo Mosa.

-MONTILLO: “MI RETIRO NO TIENE VUELTA ATRÁS”

Comenzaba diciembre y en la U aún no se concretaba la extensión de contrato de Walter Montillo, situación que nunca llegó. La Ardilla se aburrió de esperar y programó su vida para el 2021, que incluía el retiro para cumplir su promesa que la camiseta azul sería la última de su carrera. En medio de días de expectación e incertidumbre, el propio jugador explicó los hechos a través de los canales oficiales del club estudiantil el 3 de diciembre.

“Mi retiro no tiene vuelta atrás; fue por un tema de tiempo. Mi hijo mayor ya sabe que va a estudiar en Argentina. Queda sólo disfrutar de mis compañeros, de los que trabajan en el club, de ustedes. (…) Me habían hablado hace mucho tiempo para renovar y se fue dilatando. En este momento priorizo a mi familia por encima del fútbol. Y, además, no sería ético de mi parte dar marcha atrás”, concluyó el volante de la U.

-DE PAUL SE “ABURRE CON EL FÚTBOL”

El arquero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, se sinceró revelando que pese a su profesión no es gran fanático del balompié. De hecho, el meta no es de ver partidos, aunque sean válidos por la preciada Champions League europea.

“No consumo mucho fútbol, me aburre. Por ejemplo, en vez de ver al Real Madrid contra el Manchester City, me fui a dormir siesta”, dijo el arquero de la U a fines de febrero.

-POLLO VIGNOLO: “MURIÓ DIEGO, SE MURIÓ EL FÚTBOL”

El 25 de noviembre Diego Maradona dejó de existir y la noticia pilló al periodista Sebastián Vignolo al aire en el programa ESPN F90. En medio del shock, el Pollo fue el encargado de confirmar la noticia en el canal de TV paga en medio de tristeza, tensión e incredulidad.

“La confirmación es que murió Diego. Lo quisieron reanimar y no hubo caso. Es muy difícil. (…) Es un momento de mierda, durísimo. (…) Entiendan este estado de shock, estábamos haciendo nuestro trabajo y se nos murió el Pulga… cómo se habla de fútbol cuando se va quien te dibujó la primera sonrisa, quien te hizo sentir esto que sentimos. Le pido disculpas a la gente… Esta noticia es muy difícil. Se murió el fútbol”, sentenció Vignolo.

-MARADONA: “A VECES ME PREGUNTO SI LA GENTE ME SEGUIRÁ QUERIENDO”

El pasado 30 de octubre Diego Armando Maradona cumplió 60 años. Casi un mes después el 10 falleció. Durante su último aniversario, el ídolo argentino conversó con Clarín y compartió una duda que a las semanas fue respondida con multitudinarias despedidas y homenajes.

“Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no me lo voy a olvidar jamás. Superó lo que yo podría imaginar. Porque estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo... Cuando entré a la cancha en Gimnasia el día de la presentación sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar”, dijo Maradona en su último cumpleaños.

-JOHNNY HERRERA: “CAPUTTO ERA UN TÍTERE, UN TONTO ÚTIL EN LA U”

El 10 de noviembre Johnny Herrera, actual arquero de Everton, conversó con La Tercera sobre su polémica salida de Universidad de Chile. El meta había terminado contrato con los azules junto al fin de 2019 y Hernán Caputto, entonces DT del Chuncho, fue apuntado como uno de los responsables de la partida del ídolo de la U.

“Los esquemas con los que jugaba la U eran pésimos. La convicción hacia los jugadores la había perdido hace rato. Es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba”, expuso Herrera.

-MOSA: “LA SANGRE LLEGÓ AL RÍO”

Corría el 23 de abril y la pandemia del coronavirus repercutía en el mundo, el país y el fútbol. Con el torneo suspendido, Blanco y Negro intentó una rebaja salarial, pero nunca llegó a acuerdo con el plantel de Colo Colo, lo que terminó con los jugadores albos adscritos a la polémica Ley de Protección del Empleo, desvinculados temporalmente del club y sin entrenamientos guiados, ni de forma remota.

“Yo pienso que los jugadores le han dado la espalda a su institución y eso me tiene muy desilusionado. (…) Nos hemos visto obligados a algo que no queríamos hacer que es recurrir al seguro de protección del empleo. Les dije a los jugadores ‘tratemos de que la sangre no llegue al río’, y lamentablemente llegó”, manifestó el presidente de ByN.

-MAGO VALDIVIA A ESPINA Y HAROLD: “RATAS”

Hoy Jorge Valdivia está de regreso en Colo Colo, pero el 17 de enero la polémica de Colo Colo estaba marcada por el polémico adiós del Mago en el estadio Monumental y el volante cargó contra el entonces gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, y el vicepresidente Harold Mayne-Nicholls.

“Acá está clarito, según esta persona (Mayne-Nicholls) yo hice un pedido. Ya, listo. Y este otro dice que nunca ni yo ni mi representante hicimos una propuesta. Les falta café a estos dos para ponerse de acuerdo. ¡Las ratas se pisan la cola solos! Claro que es más fácil apuntar a lo económico, pero esto da vueltas”, publicó en Instagram Valdivia.

-CHAPA: “COLO COLO ES EL EQUIPO MÁS GRANDE, LA U TIENE LA BARRA MÁS GRANDE”

José Pedro Fuenzalida es conocido por ser un caballero del fútbol y en su condición de capitán de Universidad Católica se sinceró. El seleccionado nacional manifestó que a su juicio la UC es la mejor institución del balompié criollo, pero Colo Colo es el equipo más grande y la barra de Universidad de Chile es la mejor. Las palabras traerían cola.

“Siempre lo he dicho, tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo es el equipo más grande y popular del país. Eso no lo digo yo, lo dicen la historia y los títulos. (…) Católica es lejos la mejor institución y no hay dudas. La U, para mí, tiene la barra más grande del país. Son cosas que uno opina y generan controversias muchas veces la gente no lee la frase completa, se queda con el título”, dijo el Chapa a mediados de julio en el programa Leyendas x DirecTV.

-NICO CASTILLO: “ESTABA MUERTO, ME SALVARON LA VIDA”

El ex delantero de Universidad Católica, hoy en el América, vivió un año durísimo, y una seguidilla de operaciones luego de una trombosis que detonó tras una cirugía para corregir una lesión al cuádriceps. Hoy Castillo prepara su regreso a las canchas, pero su vida estuvo en serio riesgo.

“Estaba en el post operatorio, y en ese momento me empezó a dar la trombosis. (…) No sentía la pierna o sentía que me iba explotar. Trataba de mover el tobillo y no podía, me durmieron al tiro. Una doctora, que me salvó la vida, sacó a todos de la pieza y me dijo hay que operar de nuevo. (…) Estaba muerto, no me acuerdo de nada. Tengo una cicatriz de 20 puntos en la ingle. Dormía, comía, dormía, comía. Y estaba con oxígeno. Me vino un nuevo sangrado y me operan por tercera vez. (…) Hago un movimiento para tratar de levantarme y me vuelve a sangrar de la nada. Ahí fue donde la vi negra, iba perdiendo sangre en un trayecto que te puedes demorar 40 minutos por el tráfico. (…) Lloraba por todo, me salvaron la vida”, fue el angustioso relato del delantero a mediados de abril.

-VIDAL: “BARCELONA ES EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO”

El 13 de agosto Arturo Vidal compareció ante los medios, aún como jugador del Barcelona, en la previa del encuentro por Champions League ante su ex Bayern Múnich. En medio de declaraciones de gente identificada con los bávaros, al King lo traicionó su confianza en los culés con palabras que después lo convertirían en foco de burlas.

“He escuchado algo pero no he tomado mucha atención, conozco a la gente del Bayern y los jugadores no piensan eso. Mañana no juegan contra equipos de la Bundesliga, sino contra el Barça, el mejor equipo del mundo”, dijo el volante chileno un día antes de la goleada por 2-8 de los bávaros en el Camp Nou.

-ALEXIS Y EL RECAMBIO DE LA ROJA: “HOY NO VEO NINGÚN JUVENIL”

El 13 de octubre la selección chilena lamentó el empate 2-2 frente a Colombia por las eliminatorias a Qatar 2022. Tras el duelo, Alexis Sánchez le tiró las orejas a la ANFP por la demora en la construcción de un nuevo búnker para la Roja y el argumento fue que no hay jugadores de proyección ni para el mentado recambio de la generación dorada.

“Estoy contento por mis compañeros, pero tenemos que tener más experiencia en ese sentido. En los momentos finales tenemos que estar más unidos. Nos volvió a pasar lo de Uruguay y te deja una sensación amarga. (…) Tenemos que avanzar rápido a la vez, porque el tiempo no te espera, la selección tiene que hacer un click en todo sentido. En lo que es el desarrollo de cada jugador a nivel de juveniles, la ANFP debe seguir mejorando los jugadores de atrás, porque hoy no veo a ninguno”, concluyó el Niño Maravilla exhortando a conseguir por fin un nuevo Juan Pinto Durán.

-RUEDA: “NO HA PASADO POR MI CABEZA RENUNCIAR”

Comenzaba mayo y en la ANFP se vivía un terremoto con Sebastián Moreno cada vez con menos apoyo en la presidencia. El denominado golpe de Estado que terminó con Pablo Milad en el máximo sillón se veía venir y el cambio de mando hacía preguntarse por la continuidad de un cuestionado Reinaldo Rueda al mando de la dirección técnica de la Roja.

“De momento me quedo y no ha pasado por mi cabeza renunciar”, dijo entonces Rueda, que al día de hoy espera por concretar su arribo a la selección colombiana y, por consiguiente, su salida del Chile.

BONUS TRACK: “NO SE ACABA EL MUNDO SI TOCA DESCENDER”

Colo Colo se encuentra en la última posición de la tabla en zona de descenso directo a la Primera B, hecho que de concretarse sería inédito en la historia del fútbol chileno. En medio de una entrevista en DirecTV, las palabras de Harold Mayne-Nicholls generaron indignación entre los hinchas del Cacique.

"No se acaba el mundo si (a Colo Colo le) toca descender. No habrá problemas en La Moneda. El país tiene problema más importantes”, manifestó el vicepresidente de Blanco y Negro, palabras que después salió a aclarar.