El fútbol femenino vivió una temporada inolvidable este 2020. Las mujeres siguen dando que hablar en un campeonato que cada vez se profesionaliza más y dejaron en el olvido eso de que solo los hombres pueden jugar con la pelota.

Y precisamente fue una de ellas la que sacó la cara por nuestro país en el mundo entero. Christiane Endler se transformó en la gran figura del deporte chileno, ganándose el respeto que merece a nivel internacional y consolidado una carrera brillante que fue reconocida por los redgoleros y redgoleras, que la eligieron como la mejor de Chile este año.

Con las suspensiones de los torneos en gran parte del mundo, Europa fue el principal foco de actividad de fútbol femenino. Allá, la arquera chilena supo ser protagonista y llegar así a la cima del mundo, siendo nóminada, entre varias cosas, a los premios The Best como la mejor en su puesto.

Endler ha llevado al PSG a ser el líder de la Division 1 de Francia. Foto: Getty Images

Champions, Francia y el The Best

Luego de perder la carrera por el título 2019/20 ante el Olympique de Lyon, Endler y el PSG pusieron todo su foco en conquistar la Champions League. Un torneo donde llegaron con todo y se instalaron en semifinales con la chilena como gran figura.

Pero en la llave se encontró otra vez con las leonas, las que se impusieron por la cuenta mínima y le pusieron la lápida a la campaña de las parisinas. Sin embargo, la buena participación de Tiane le hizo ganarse el reconocimiento de sus pares.

Esto mismo lo llevó a la nueva temporada en la Division 1 de Francia, donde en 11 fechas son las líderes por un punto sobre el Lyon. En ello Endler ha sido más que importante, que ha mantenido el arco más que protegido y donde le han anotado solo dos veces.

Ese nivel fue el que llamó la atención del mundo entero y le significó la nominación al premio The Best como Mejor Arquera del año por parte de la FIFA. Uno que perdió ante la portera de las leonas y campeona de Champions League, Sarah Bouhaddi. No obstante, sus colegas no estuvieron de acuerdo y la eligieron como la más destacada del año en su puesto en el once ideal de FIFPro.

Un reconocimiento insólito para el fútbol chileno y que solo una futbolista de su categoría podría conquistar. Pero la tarea todavía tenía una misión por delante: la selección chilena.

Chile y el sueño de los Juegos Olímpicos

La pandemia del coronavirus hizo imposible que la selección chilena femenina pudiera ver acción en la cancha. Y no es menor detalle, ya que por delante está el repechaje por un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el sueño de Endler.

La arquera reconoció que se ilusiona con poder alcanzar la cita y así dar la pelea con nuestro país por una medalla, pero en la primera prueba previa se falló. La Roja enfrentó a Zambia en un amistoso y cayó por 1-2 en un partido donde mostraron sus credenciales para ir a pelear el puesto en Japón. La revancha se jugaría días después, pero el covid-19 hizo de las suyas y el duelo se suspendió.

Endler cierra el año en lo más alto del fútbol femenino y mundial. La arquera sacó la cara y dejó claro que las mujeres juegan. El 2021 comenzará con el desafío importante de vencer a Camerún para ir a Tokio, uno para el que Tiane ya se prepara. No solo para atajar, sino para cumplir su sueño. Otro más en la larga lista que se ha cansado de tachar haciendo grande su historia.