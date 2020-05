Entrevista de archivo echa al agua a Sebastián Ubilla: "De niño que me gusta Colo Colo"

Sebastián Ubilla fue formado en Santiago Wanderers, club al que volvió, pero también está identificado con Universidad de Chile, donde jugó por varias temporadas.

El puntero, que llegó a los universitarios por petición de Jorge Sampaoli, siempre mostró un perfil azul, señalando que se identificaba mucho con esos colores.

Sin embargo, dieron a conocer una entrevista de archivo del Conejo, donde revela el verdadero club de sus amores: Colo Colo.

Un joven Ubilla cuenta que desde que era niño hinchaba por los albos, cuadro que en su etapa de jugador era su archirrival.

"Llegué a principios del 2004 a las inferiores de Wanderers. Juan Riveros fue mi primer entrenador y desde chico que he querido ser jugador profesional. De niño que me gusta Colo Colo y jugando un día por el Club Pedro Montt de Quilpué un veedor que se llama Omar Soto me recomendó para Wanderers. Al final fui y resulta que me quedé en Valparaíso", cuenta el delantero en un parte del texto.