Enrique Osses y el VAR en el fútbol chileno: “Bajo las condiciones técnicas en Chile, lo hemos realizado bastante bien”

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Enrique Osses, se volvió a referir a las modificaciones que realizará la International Football Association Board (IFAB) en las reglas del fútbol y que se empezarán a regir desde el 1 de junio.

En conversación con radio Agricultura, el retirado árbitro partió señalando que “vamos a tener que reunirnos con los clubes para aclarar las modificaciones. Un ejemplo de ello es explicarle qué se considerará mano. Eso lo vamos a trabajar bastante en este periodo sin fútbol. El otro tema vamos a aclarar la definición a penales, específicamente con los arqueros, quienes podían ser amonestados si no tenían un pie en la línea del arco y, si arrastraban una amonestación del partido arriesgaban expulsión. Ahora eso no corre y los porteros tienen una segunda oportunidad para no cometer ese error”.

Al ser consultado sobre la situación de los árbitros chilenos por la pausa del fútbol, mencionó que “este mes se está viendo un poco más complicada la situación para algunos jueces. Hay árbitros a los cuales les costó encontrar trabajo post estallido social y que este era su primer ingreso”.

También, se refirió durante unos minutos sobre la implementación del VAR en el fútbol chileno y expresó que “si tomamos como parámetros a la Conmebol, ellos suman 64 partidos con VAR, mientras nosotros ya sumamos 65 encuentros, y si tomamos la cantidad de errores, son casi iguales”.

Agregó que “nosotros hemos cometidos siete errores graves, que los reconocemos. Pero si ustedes miran para atrás, en la Copa Libertadores se cometieron errores. Tenemos claro que debemos mejorar, tener autocrítica y bajo las condiciones técnicas que tenemos en Chile, lo hemos realizado bastante bien”.

Osses en su época como árbitro activo. (FOTO: Agencia Uno)

“Nos gustaría que todos los partidos sean transmitidos con la misma cantidad de cámaras. En encuentros que son con menos cámaras nos hemos demorado más tiempo en el uso del VAR y no es porque el árbitro es más o menos buenos, es porque no tenemos las mismas herramientas. Los partidos de Colo Colo, U. de Chile y U. Católica tienen una mayor cantidad de cámaras que un Deportes Iquique, O’Higgins, por dar un ejemplo”, complementó.

Finalmente, al ser consultado si tiene información de cuándo volverá el fútbol chileno, señaló que “no conozco una fecha puntual, porque depende de las autoridades sanitarias. Los árbitros siguen trabajando a través de videoconferencias, quienes siguen siendo monitoreados en su forma física y técnica. Recordemos que los árbitros no tienen la misma edad que los futbolistas. Esperamos que vuelva el fútbol lo antes posible y bajo todas las condiciones óptimas”, sentenció.