Steffan Pino dejó en silencio el estadio Municipal Zorros del Desierto. Y lo hizo con un golazo de muy buena factura, pues incluyó potencia física y calidad técnica. El espigado delantero de Santiago Morning debió proteger la pelota del alcance de Bastián San Juan, el defensor de Cobreloa que más cerca quedó del ariete de un metro y 99 centímetros.

Como al ex O'Higgins no le alcanzó para mover al gigantón número "8" del Chago, intentó cubrirlo a distancia. Pero el ex atacante de la Universidad de Concepción acomodó el balón con su pierna derecha y le quedó un ángulo justo para sacar un potente remate.

La ubicación que le dio Pino al balón fue inalcanzable para Matías Cano, quien no atinó a más que mirar por dónde entró la bola, en la red lateral de la portería. Fue un gol que el ariete de 28 años celebró con emoción con sus dos manos apuntando hacia el cielo.

Y que también fue festejado con fervor en el estadio Municipal de La Florida, recinto que alberga el duelo entre Deportes Recoleta y Magallanes. Los hinchas de la Academia celebraron mucho el gol de los Bohemios, pues acerca un poco más a los blanquicelestes de vuelta a la primera división, una categoría en la que no juegan desde 1987. ¡Un golazo que sacó aplausos entre propios y ajenos!