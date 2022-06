La derrota de Cobreloa ante Palestino por la tercera ronda de la Copa Chile, la primera de la temporada en condición de local, sacó a la luz los trapitos sucios de la problemática que se vive al interior del cuadro naranja, con críticas cruzadas entre dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchas. El aire se corta con un cuchillo en Calama.

El ejemplo lo suministran un hincha cobreloíno y la coordinadora del club, Margarita Díaz, enfrentados a los gritos en uno de los accesos del estadio Zorros del Desierto. La funcionaria, criticada por un error de logística que obligó al plantel a dormir unas horas en el aeropuerto antes de jugar contra Universidad de Concepción, además fue denunciada por ingresar a la cancha a reclamarles a los árbitros sin estar inscrita en planilla.

La dirigenta es de armas tomar, como quedó claro en el duro enfrentamiento verbal que tuvo con este fanático en las puertas del estadio calameño, que fue registrado en un video de Portal Naranja. "¿Jugadores de Primera durmiendo en un aeropuerto?", increpa el fanático. "Averigüe, bien", contesta la dirigenta.

"Esa es la pega, por algo eres coordinadora, cuando estaba el Mono (Ramón) Tapia, nunca pasó eso", sigue el forofo. "¿Usted no me estaba sacando la madre desde arriba?", preguntó Díaz. "No, no te insulté", fue la respuesta ya más molesta, que obligó a la intervención de un guardia de seguridad para evitar contactos.

De ahí en más la cosa fue bajando de nivel. "No me levante la voz", dijo la mujer. "¿Y cómo tú me amenazas de allá?". "¿Y usted, ¿qué se cree? ¿A quién le hai ganado". "Si voh no le hai ganado a nadie, ¿qué te crees?". "Eso es lo que voh creí'", dijo la dirigenta, que terminó la discusión con un "chao, chao".

Otra historia que decora una temporada en la que Cobreloa sigue peleando por el ascenso, al margen de las dificultades que vive a nivel institucional. A 16 fechas del final, el cuadro naranja es sublíder de Primera B, a once unidades de Magallanes, sólido puntero de la categoría de plata.