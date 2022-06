Como toda una sorpresa en el mercado de pases fue tomado el paso de Carlos Villanueva, quien salió de Palestino para ponerse la camiseta de Magallanes, el gran puntero de la Primera B.

Algo que el propio Piña asegura que fue más porque lo convencieron, aparte que quiere seguir disfrutando del fútbol.

"Es un lindo desafío, estoy muy contento de poder sumarme a Magallanes. Van punteros, con once puntos de diferencia, entonces es algo bastante motivante. Hubo varios factores que influyeron en que me fuera a Magallanes: está el entrenador, Nicolás Núñez, que me escribió bastante. El presidente del club, que es Cristián Ogalde, que fue mi representante desde pequeño y hemos trabajado muchos años juntos. También César Cortés, que influyó mucho en convencerme de poder unirme a su proyecto. Obviamente en Palestino no estaba sumando muchos minutos y eso ayudó a tomar la decisión", detalló Villanueva en TNT Sports.

En ese sentido, el volante asegura que tiene una meta para seguir jugando un tiempo más, pero que su cambio de equipo se debe principalmente a no poder sumar en Palestino.

"Estoy en mis últimos años de carrera, no sé cuántos años más voy a jugar, por ahora un año y medio más me pongo como plazo. Pero los quiero pasar jugando, dentro de la cancha, participando y teniendo minutos. Fue por decisiones técnicas, tuve una lesión, me fracturé una costilla, eso influyó mucho y también los estilos de juegos", detalla.

En la conversación también detalla una estadística propia que lo hizo pensar del poco protagonismo que tuvo y que quiere recuperar.

"Cuando terminó la primera rueda me puse a sumar y me pasé 40 minutos en poder fichar en otro equipo de Primera, nunca pensé que había jugado tan poco. Pero quiero disfrutar de mis últimos años del fútbol dentro de la cancha, sumar minutos y disfrutar", finalizó.