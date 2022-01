Deportes Melipilla conoció su futuro luego que el Tribunal de Disciplina dictara sentencia y si bien los hace descender a la Primera B, el club evitó la desaparición del fútbol profesional y ahora esta resolución también cambia el panorama de la liguilla por la promoción pues el nuevo rival de Deportes Copiapó será Huachipato.

Las reacciones por esta decisión no se hicieron esperar y una de ellas llegó por parte del capitán de los Potros, Gonzalo Lauler. "La verdad con los antecedentes que había presentado el club, uno siempre tiene la esperanza de que el castigo no hayan sido los puntos ni nada y haber mantenido la categoría como lo hicimos en cancha", indicó a Redgol.

"Lo tomo mal porque después de todo el esfuerzo en cancha de haber dejado el equipo en Primera División, hicimos una campaña bastante aceptable para ser el primer año en la categoría, logramos el objetivo más difícil que era la permanencia", indicó el defensor, quien afirmó que ya no pertenece a la institución.

Gonzalo Lauler afirmó que ya no pertenece a Melipilla. (Foto: Agencia Uno)

El zaguero continuó con su descargo. "Es doloroso pero el lado positivo es que el club no fue expulsado, no fue sancionado con la expulsión, que hubiese sido para la ciudad y para toda la gente que compone Melipilla. Hoy por hoy yo no sigo en el club pero el cariño por los seis años que estuve", manifestó.

Lauler mostró su indignación pues siente queno se le midió con una vara justa al equipo. "Dentro de todo que Melipilla sigue en el profesionalismo es positivo. Si esto le hubiera pasado a otro club hubiese sido diferente, hubiera quedado en nada. Pero ya la resolución está, es complejo el panorama pero ayer el equipo estaba de la ANFP y podrá disputar un torneo en el ascenso".