La Promoción para saber qué equipo será el que complete la lista del Campeonato Nacional 2022 todavía sigue un misterio. El partido entre Curicó Unido y Deportes Copiapó sigue a la espera de la resolución de la denuncia contra Deportes Melipilla, que podría cambiar todo el panorama.

Los Potros fueron denunciados a última hora por Universidad de Chile y junto a 11 clubes lideran la acusación por dobles contratos y pagos "en negro". El Tribunal de Disciplina debía realizar su sesión el martes pasado, pero ante los nuevos antecedentes la postergaron para esta tarde.

La situación tiene más que preocupados a los jugadores de Deportes Copiapó, ya que la demora podría obligar a jugar el duelo en enero, con varios vínculos y préstamos ya vencidos. El panorama no es el más alentador, por lo que desde el club golpearon la mesa.

En conversación con ADN Deportes, el volante Jorge Luna abordó la demora de parte de la ANFP en una decisión y disparó con todo. "Es una lástima y da mucha bronca. Lo peor es que nos tienen como si fuéramos un equipito de mierda. No nos valoran, porque jamás nos llamaron preguntando si necesitamos algo".

"Estamos en una situación donde nosotros lo pagamos caro, sin ningún por qué. Hemos hecho las cosas de la mejor manera en cancha. No podemos entender cómo pasan estas cosas", agregó.

Luna recalcó que la demora los puede perjudicar para el partido de Promoción. "Nos está afectando por la espera, por compañeros que terminan contratos, que están quedando en la calle porque los arrendatarios no quieren renovar el contrato. Por un mes no te lo quieren dar".

"Terminamos jugando en cancha, trabajamos todo un año, nos rompimos el orto para llegar a la meta que nos propusimos, y resulta que tenemos que esperar cosas de equipos de Primera, los problemas que surgieron, es una vergüenza", complementó, dejando en claro el sentir por una nueva polémica en el fútbol chileno.

Finalmente, el volante recalcó que no se sienten respaldados al ser un equipo de una categoría menor. "Por ser Copiapó no nos dan bola. Con todos los clubes deberían tener un respeto. Hay que ser claros que acá pasa otra cosa, están defendiendo cosas que hicieron mal, no se entiende, nos dieron la espalda".

Se espera que dentro de las próximas horas desde el Tribunal de Disciplina expliquen lo que ocurrirá tanto como Deportes Melipilla como con el partido de promoción. Eso sí, sea cual sea la decisión se podrá apelar, dilatando el problema hasta finales de año.