Definen programación del Campeonato Nacional hasta junio: Colo Colo queda libre y la U vuelve al lunes

No hay plazo que no se cumpla y el Campeonato Nacional tiene fechas definitivas para lo venidero. La ANFP divulgó la programación oficial hasta la décima fecha del torneo de Primera División, y hay novedades para Colo Colo y Universidad de Chile.

Los hinchas del Cacique quedarán viudos el último fin de semana de mayo, ya que el cuadro popular cumplirá una jornada libre producto de la sumatoria impar de equipos (17) en la máxima categoría del fútbol chileno.

El mismo fin de semana y tal como en la última jornada ante Santiago Wanderers, Universidad de Chile deberá cerrar la fecha en día lunes, en otra particularidad de la programación que se contempla hasta el 7 de junio.

Cabe señalar que posteriormente el campeonato hará un alto para favorecer la preparación y participación de Chile en la Copa América 2021 de Argentina y Colombia. En el plano local, se disputarán la Copa Chile 2020 y la Copa Chile 2021.

Universidad de Chile tuvo éxito en su primer encuentro en día lunes: derrotó a Wanderers en Rancagua. Foto: Agencia Uno

Programación del Campeonato Nacional

Séptima fecha



Viernes 7 de mayo: O'Higgins vs U. Española (20:00)

Sábado 8 de mayo: U. Católica vs U. La Calera (12:00), La Serena vs Ñublense (15:30), Wanderers vs Melipilla (18:00) y Colo Colo vs Palestino (20:30).

Domingo 9 de mayo: Curicó vs Huachipato (12:00), Antofagasta vs U. de Chile (15:30) y Audax vs Cobresal (18:00)

Libre: Everton

Octava fecha



Sábado 22 de mayo: Cobresal vs La Serena (11:00), Ñublense vs Curicó (15:30), Wanderers vs O'Higgins (18:00) y U. Española vs U. Católica (20:30).

Domingo 23 de mayo: Melipilla vs Antofagasta (12:30), Huachipato vs Colo Colo (15:30) y U. de Chile vs Everton (20:30).

Postergado: Palestino vs Audax

Libre: La Calera

El líder del Campeonato Nacional, Audax Italiano, tiene un duro panorama en la programación de mayo y junio de Primera División. Foto: Agencia Uno

Novena fecha



Viernes 28 de mayo: Curicó vs U. Española (20:00)

Sábado 29 de mayo: La Serena vs Melipilla (15:00) y O'Higgins vs Palestino (17:30).

Domingo 30 de mayo: Everton vs Wanderers (16:00) y U. Católica vs Cobresal (19:00)

Lunes 31 de mayo: Antofagasta vs Huachipato (15:30), La Calera vs Ñublense (18:00) y Audax vs U. de Chile (20:30).

Libre: Colo Colo

Colo Colo tendrá libre en la novena fecha del Campeonato Nacional, el último fin de semana de mayo. Foto: Agencia Uno

Décima fecha



Sábado 5 de junio: Cobresal vs La Calera (11:00), Palestino vs U. de Chile (15:30), Wanderers vs U. Católica (18:00) y Huachipato vs Everton (20:30).

Domingo 6 de junio: U. Española vs Antofagasta (12:30), Colo Colo vs La Serena (18:00) y Melipilla vs O'Higgins (20:30).

Lunes 7 de junio: Ñublense vs Audax (20:00)

Libre: Curicó