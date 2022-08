César Bravo y la sísmica remontada de Unión Española en la Copa Chile con epicentro en Rancagua: "No me di cuenta, después leí en redes sociales que UE hizo temblar"

Este pasado miércoles Unión Española consiguió un valioso triunfo por 1-3 ante O’Higgins, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, en el estadio El Teniente de Rancagua. Los rojos comenzaron en desventaja, pero con tres goles en los 50’, 53’ y 56’ dieron vuelta el marcador.

Durante la remontada hispana se produjo un temblor de magnitud 5,4 con epicentro a 21 kilómetros de Rancagua. Muchos sostuvieron que el sismo fue provocado por el gran juego y golazos de los hispanos.

“Yo no sentí el temblor con la adrenalina que se vive adentro. No me di cuenta. Después leí en redes sociales que Unión hizo temblar, las tallas y los memes que suelen salir. El triunfo fue lindo, me quedo con esa sensación que vivimos en ese momento en el partido”, dijo César Bravo en conversación con Paulo Flores y RedGol.

El entrenador de Unión Española agregó que fue “un partido difícil, lindo por el resultado que se nos dio, por el poderlo dar vuelta con los goles y lindas jugadas”.

Respecto a la partida de Víctor Méndez, Bravo manifestó que “hemos tratado de hacerle variantes al equipo, sabiendo que tenemos jugadores con características distinta. Tratar de amoldar nuestro juego, tenemos jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Creo que el equipo se ha ido adaptando y esperamos suplir su ausencia y mostrar nuevos jugadores y calidad en nuestro juego”.

Por último, el entrenador de Unión Española adelantó que, más allá del terreno cedido en la punta del Campeonato Nacional, cuartos con 36 puntos, aún tienen la esperanza de alcanzar a Colo Colo (48) y ganar el torneo. También pelearán la Copa Chile.

“Siempre lo he dicho: armamos un plantel para competir y estar a la altura de Unión Española. Seguiremos con la misma ilusión hasta el último, después veremos dónde quedamos en ambas competencias y en qué nos equivocamos, para ver si tenemos que mejorar en una siguiente oportunidad”, sentenció César Bravo.