Cristián Palacios, goleador del Campeonato Nacional: "El gordo Ronaldo es y será el mejor 9 del mundo"

El Campeonato Nacional tiene nuevo goleador. Luego del triplete en el triunfo de Unión Española sobre Colo Colo (5-3), Cristián Palacios se convirtió en máximo anotador junto a Joaquín Larrivey. Un estado de gracia que el uruguayo quiso compartir con RedGol.

"Sale todo a la perfeccción. El equipo anda bien, se me está dando todo lo de hacer goles, estamos con confianza y las cosas salen por sí solas", reconoce el atacante, tetracampeón con Peñarol y goleador del fútbol uruguayo en 2017.

- ¿A quién destaca en la campaña hispana?

"Es un equipo joven y la verdad es que están todos en un buen nivel. Si no, no estaríamos en la posición que estamos y no tendríamos este juego. El que más resalta es Carlitos (Palacios): esperemos que siga así, no tiene techo, tiene mucho para dar y recién comienza".

- Han hecho una gran sociedad.

"Tenemos que juntarnos, hablarnos, entendernos rápidamente porque somos los que terminamos la jugada y mientras más rápido nos conozcamos será más fácil. Uno le va a diciendo al otro cómo le gusta que le llegue la pelota, cómo tiene que picar, o dar el pase. A mí me sirve por los goles y a él por las asistencias".

El ídolo Ronaldo



Con 30 años recién cumplidos, Cristián Palacios no olvida sus orígenes y mantiene en el pinaculo a uno que inspiró sus pasos. "El delantero que siempre me gustó era el gordo Ronaldo, siempre lo miraba", asegura.

- ¿Por qué?

"No creo que haya otro igual. Para tener esa tranquilidad para definir, la potencia que tenía cuando arrancaba. No era un 9 que estaba solo parado en el área. Salía, te encaraba de donde estuviera, llegaba al área y te definía. Era una bestia. Es y va a ser el mejor 9 del mundo".

- ¿Se fija mucho en las definiciones?

"Como uno vive del fútbol, siempre quiero estar mirando fútbol para aprender, ideas para cuando le toque a uno, para sacar cosas buenas de los jugadores, hacerlas en entrenamientos o en partidos. Me fijo en los arqueros: ver si juega adelantado, si sale en pelotas largas, si se frena, si cuando vas a definir se la juega antes o te espera".

Ronaldo fue campeón y goleador del Mundial de Japón y Corea 2002. Un genio de nuestros tiempos. Foto: Getty Images

-O sea es un estudioso.

"Es que hay partidos en que te queda una, y si dudas y no sabes cómo reacciona el rival, puedes fallar un gol que te puede dar el título o tres puntos importantes. A veces, por no mirar esos detalles uno llega, cierra los ojos y le pega. Y resulta que el arquero se te había movido, se había tirado antes".

- Es el que lleva más goles después del receso.

"Me había tocado jugar a puertas cerradas, pero casi todo el torneo así es algo raro. No poder festejar con tu gente, no tener el apoyo de tu gente presente en el estadio, festejar con los compañeros y ver el estadio vacío es algo triste. Pero ya va a volver todo a la normalidad y podremos disfrutar lo lindo del fútbol a estadio lleno".

Cristián Palacios lleva 12 goles en el Campeonato Nacional y se erige como figura de Unión Española. Foto: Agencia Uno

- ¿Cómo son los goles con público?

"Cuando te vas encarando derecho al arquero o estás solo, se escucha el murmullo de la gente y cuando toca la red, casi se cae el estadio. Es hermoso. Y cuando vas de visita, el estadio está lleno de gente del local y haces el gol, se escucha solo tu grito, porque está todo en silencio. Es lindo hacer un gol y llevarte un triunfo de visita, pero de local se disfruta mucho más, porque tienes toda tu gente y es hermoso celebrarlo con ellos".

Chile-Uruguay: "La culpa fue del árbitro"



Según Cristián Palacios, el polémico partido eliminatorio entre Uruguay y Chile le rtajo consecuencias en el camarín. "Eran bromas en el vestuario, pero como le dije a varios de mis compañeros: la culpa no fue nuestra o de los uruguayos", apunta.

- ¿Y de quién fue?

"La culpa la tuvo el juez. Él tenía que ir a ver el VAR o cobrar el penal, si es que lo fue. En realidad, para todo el mundo si toca la mano es penal. Pero lo dije: Uruguay hizo su trabajo, los goles y se ganó el partido. Después si el juez no interpretó el penal no es culpa nuestra".

- Había mucha molestia en Chile

"Y si fuera al revés, también Uruguay estaría molesto. Pero va en el árbitro de no cobrar el penal, ni ir a sacarse la duda. Le tocó a favor de Uruguay, no sé si merecido, pero se ganaron los tres puntos".

- Para terminar: quedaron a un punto de la UC, con medio campeonato por jugar.

"Pero queda mucho camino por recorrer, muchas fechas. Faltando tres o cinco fechas veremos cómo estamos. Nosotros seguiremos sumando puntos, Católica va a depender de si misma y al final veremos si seguimos atrás de La Calera, de Católica o si dependemos de nosotros mismos. Vamos a paso corto pero firme".