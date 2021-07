Cristián Basaure pide el regreso del Fútbol Joven: “Los jóvenes están viendo frustrada su carrera de llegar a un club”

La polémica está instalada en la ANFP tras el programa de RedGol en La Clave, que destapó el total abandono que está viviendo el Fútbol Joven porque llevan casi dos años de para y no se ve para cuándo podrán retomar la competencia.

En ese contexto, Cristián Basaure, ex jugador y actual panelista en RedGol, entregó su impresiones sobre el tema y reveló el drama que están viviendo muchos jóvenes al ver que sus sueños de llegar al fútbol profesional se está truncando.

“Me toca de cerca: yo tengo escuelas de fútbol y la verdad lo distancio un poco de los jugadores que están realmente en la competencia como el futbolista que está en una serie menor de un club que tiene un valor distinto, está un escalón más arriba (…) son esos niños que están en esas escuelas de fútbol, los profesores de escuelas de futbol los que necesitan volver por salud mental, por bienestar económico, hay mucha gente que vive del deporte y que se sostiene con estos trabajos”, partió diciendo.

“Yo entiendo todo, entiendo lo de la pandemia. Estoy de acuerdo que se deben analizar todas las aristas posibles. Ahora, creo que se debe trabajar más en profundidad, incluso desde el ministerio del Deporte, no se puede dejar solo a la ANFP con esa responsabilidad en una reunión de clubes, de directorio. Tiene que estar alguien del gobierno, del ministerio ahí metido”, agregó.

“Cómo se dio a nivel profesional en su momento, que tampoco estábamos en un buen pasar a nivel de pandemia, pero se insistió, se planificó, se trabajó y dio buen resultado. Me toca cercano y es difícil ¿qué le dices a los jóvenes que deben ir a correr solos a las plazas? Más aún a los de 16 o 17 años, que están viendo frustrada su carrera de poder llegar a un club”, explicó.

“El otro día hablaba con uno y le dije te voy a tratar de mandar un plan, hablar con los profesores… está desesperado, pero ¿qué hago? Los clubes no están entrenando, ni siquiera se pueden ir a probar y no es solo un caso, son varios, pero no hay respuesta. Es un tema súper difícil, súper complejo”, complementó.

“La única manera para solucionar esto es instalar el tema en el directorio, después tratar que esa “intensión” que dice tener la ANFP poder concretarla. Si se quiere, se puede. Ahora, ¿cuándo? No lo sé, pero ya instalando y demostrando intensión te va acercando a que el fútbol joven vuelva pronto”, sentenció.

Por el momento, según informaciones que entregó este martes el programa de RedGol, la ANFP está trabajando para que el Fútbol Joven pueda volver lo antes posibles, más aún cuando los números de la pandemia del Covid-19 están disminuyendo.