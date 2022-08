Una dura imagen se vio durante la fecha 23 del Campeonato Nacional. Cuando corría el minuto 60 del duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins, el capitán Joe Abrigo debió abandonar el campo de juego y dirigirse entre lágrimas hasta la banca pirata.

"De inmediato sentí ese sonido como que se rompe una tabla al lado de uno, como que me habían pegado una patada muy fuerte. Quedé mirando para atrás y le pregunté a un rival cómo me había pegado. Me dijo que me había pegado solo. Ahí me di cuenta de que se me había roto algo", relató Abrigo tras el partido.

Ahora, el club confirmó la gravedad de su lesión y su tratamiento. Coquimbo informó que, sumado a la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo, Abrigo también lamentó la fractura en uno de sus huesos en el pie derecho, por lo que deberá someterse a cirugía por ambas complicaciones.

"En atención a la lamentable lesión de nuestro capitán y tras la realizición de todos los eámenes pertinentes por parte de nuestra área médica, el jueves por la tarde será sometido a intervención quirúrgica en Clínica MEDS por el doctor Julio Botello, especialista en pie", comunicaron desde el club.

"Como club estamos desde el primer minuto pendientes del bienestar del jugador, de su tranquilidad y ante el diagnóstico de su lesión, mucho más unidos para que su recuperación sea óptima. ¡Mucha fuerza y coraje, Joe!", agregaron.

Abrigo, uno de los goleadores del Campeonato Nacional con 12 conquistas, se mantendrá fuera de las canchas por lo que queda de temporada. Y sin duda será una baja que se sentirá en la cuarta región, con solo siete fechas restantes en la lucha por mantener la categoría.