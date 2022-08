Joe Abrigo de inmediato sintió algo que lo dejó tendido en el césped. Corría el minuto 60 del partido que Coquimbo Unido perdió sobre la hora ante O'Higgins cuando el talentoso volante de 27 años no pudo continuar en el terreno de juego y fue sustituido por Felipe Barrientos. En el banco de suplentes, el capitán, goleador y máximo asistidor de los Piratas estalló en llanto ante el consuelo del médico Rodrigo Araya, quien lo abrazó y le dedicó palabras para calmarlo. "Tranquilo, mi guachito", le dijo el doctor.

Pero la sensación de haber experimentado una lesión grave fue inmediata, según las palabras del habilidoso futbolista surgido de las divisiones inferiores de Magallanes. En una conversación con Las Últimas Noticias, el "10" de los aurinegros contó esa experiencia terrible.

"De inmediato sentí ese sonido como que se rompe una tabla al lado de uno, como que me habían pegado una patada muy fuerte. Quedé mirando para atrás y le pregunté a un rival cómo me había pegado. Me dijo que me había pegado solo. Ahí me di cuenta de que se me había roto algo", relató el jugador, autor de 12 goles y cinco asistencias en el Campeonato Nacional, que tiene a la escuadra adiestrada por Fernando Díaz como único colista en la tabla de posiciones.

Y esas lágrimas que se vieron en la transmisión de TNT Sports fueron más intensas cuando las cámaras ya no enfocaban al motor del equipo del puerto. "Me largué a llorar porque se me vinieron muchas cosas a la mente. Volver a lesionarme y que sea grave. Tenía rabia e impotencia, en el camarín el llanto fue mucho peor. También fue porque habrá muchos planes familiares que no podré hacer", afirmó el ex Audax Italiano, Ñublense y la Unión Española.

Joe Abrigo admite que una lesión del tobillo aún le molesta para jugar

Joe Abrigo tendrá una rehabilitación de al menos 6 meses, algo que provoca que Coquimbo Unido no cuente con su figura máxima para intentar salvarse del descenso directo en una lucha que también tendrá a la Universidad de Chile.

Y esta no es la primera lesión grave que sufre el centrocampista. "En febrero de 2021 tuve un corte de ligamentos en el tobillo derecho, estuve casi tres meses afuera. Esa recuperación fue compleja y hasta el día de hoy me molesta, pero no me impide jugar. En este club me dan una confianza gigante y todo para que rinda", cerró Abrigo, quien debe recobrar fuerzas para volver mejor que nunca, como le posteó su gran amigo Cristián Zavala.