Coquimbo Unido no pasó del 0-0 en su visita a San Marcos de Arica, que tuvo que utilizar un equipo plagado de juveniles por un brote de covid. De esta manera, el cuadro pirata no pudo rentabilizar la derrota de Deportes Santa Cruz ante San Felipe, aunque aumentó a tres puntos su ventaja en el liderato del Campeonato Nacional de Primera B.

De esta manera, los Piratas no pudieron rentabilizar la sorpresiva derrota del sublíder, Deportes Santa Cruz, ante Unión San Felipe (1-0). Bairo Riveros anotó el único tanto del Uní Uní en la Región de O'Higgins.

Los coquimbanos lamentaron doblemente su oportunidad perdida, ya que San Marcos presentó una mixtura de juveniles y reservas, debido al brote de covid que afectó al plantel profesional. De todas formas, los aurinegros no marcaron diferencias.

El técnico Héctor Tapia se retiró con la cara larga. "No es bueno para nosotros. No fue un buen partido, de principio a fin. No nos sentimos cómodos y nada, vinimos a buscar los tres puntos y no lo logramos", lamentó el DT que no contó con Esteban Paredes.

El técnico pirata intentará reforzar conceptos. "Hay que mejorar mucho en el próximo partido (visita a Copiapó). No nos encontramos. Ya analizaremos el partido y ahí lo veremos. Los jóvenes de Arica lo hicieron muy bien, felicitaciones", concluyó Tito.

Con estos resultados, los grandes ganadores de la fecha fueron precisamente Deportes Copiapó y Santiago Morning, que igualaron a Santa Cruz en el segundo lugar, con 35 unidades. Los nortinos golearon 5-1 a San Luis y los bohemios batieron 1-0 a Rangers.

Coquimbo se quedó en cero, y por eso sólo pudo completar 38 puntos, tres más que sus escoltas, a falta de nueve jornadas para el término del certamen que entrega un ascenso directo a Primera División y un segundo vía liguilla.