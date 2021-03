Consejo de Presidentes de la ANFP deja sin ascenso directo a la Segunda División

Luego de una extensa reunión en Quilín, el Consejo de Presidentes de la ANFP determinó el sistema de descensos en Primera División, Primera B y dejó sin ascenso directo a la Segunda División profesional.

Los timoneles de los clubes de Primera División y Primera B acordaron cómo será el descenso de cada categoría, perjudicando negativamente a las aspiraciones de la Segunda División, puesto que tendrán sólo "medio cupo" para ascender.

Vamos por parte. La Primera División tendrá dos descenso directos y un tercer equipo, el antepenúltimo, deberá jugarse la permanencia con un club de la Primera B. Por su parte, en la Primera B descenderá el último de la tabla y el penúltimo se jugará la permanencia con el campeón de la Segunda División.

Esta medida se debe a que la ANFP quiere que para el año 2022, tanto la Primera División como la Primera B cuenten con 16 equipos. Esto podría tener grandes consecuencias en el fútbol chileno, debido a que los clubes de Segunda advirtieron la semana pasada que analizaban hacer una demanda al Tribunal de Libre Competencia o incluso irse a paro y no disputar el torneo.

"No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular su Consejo de Presidentes, por lo que los clubes firmantes que integran la Segunda División Profesional informan a la opinión pública que no participarán de ningún torneo que no contemple, a lo menos, un cupo de ascenso a la Primera División B junto con una cantidad equivalente de cupos de cupos de descenso", señalaron en un comunicado hace unos días.