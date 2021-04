Julio Bascuñán arbitrará en el Superclásico y Ángelo Hermosilla sigue en el congelador

Este viernes comienza una nueva fecha del Campeonato Nacional 2021, donde el Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se robará todas las miradas. Es por esto que la ANFP ya tiene designados a los árbitros que impartirán justicia en la quinta jornada del torneo.

El encargado de impartir justicia en el clásico será Julio Bascuñán, quien ha dirigido dos de los últimos tres encuentros entre albos y azules (0-0 en el Nacional y la final de Copa Chile 2019, ganada por el Cacique 2-1 en Temuco).

Será acompañado por Claudio Urrutia y Juan Serrano, mientras que el cuarto juez será Christian Rojas. En el VAR estarán Juan Lara y José Retamal.

Cabe recordar que en esta jornada la Universidad Católica está libre. Otro detalle llamativo de la designación es que nuevamente Ángelo Hermosilla quedó fuera, sumando ya dos fechas sin ser considerado tras su polémico desempeño en el choque entre La Serena y Universidad de Chile.

Revisa la designación de la quinta fecha del Campeonato Nacional



VIERNES 23 DE ABRIL



Curicó Unido vs. Everton

Árbitro: Benjamín Saravia

Árbitro Asistente 1: José Retamal

Árbitro Asistente 2: Manuel Marín

Cuarto Árbitro: Gustavo Ahumada

VAR: Francisco Gilabert

AVAR: Leslie Vásquez

SÁBADO 24 DE ABRILDeportes Antofagasta vs. CobresalÁrbitro: Manuel VergaraÁrbitro Asistente 1: Carlos Poblete RoaÁrbitra Asistente 2: Loreto TolozaCuarto Árbitro: Patricio BlancaVAR: José CaberoAVAR: Gabriel UretaDeportes La Serena vs. Unión EspañolaÁrbitro: Héctor JonaÁrbitro Asistente 1: Alan SandovalÁrbitra Asistente 2: Cindy NahuelcoyCuarta Árbitra: María Belén CarvajalVAR: Fernando VéjarAVAR: Felipe JaraO'Higgins vs. Unión La CaleraÁrbitro: Juan LaraÁrbitro Asistente 1: Carlos VenegasÁrbitra Asistente 2: Leslie VásquezCuarto Árbitro: Claudio CevascoVAR: Gustavo AhumadaAVAR: Cristian DroguettSantiago Wanderers vs. ÑublenseÁrbitro: Rodrigo CarvajalÁrbitro Asistente 1: Carlos Poblete BarralesÁrbitro Asistente 2: Víctor PasmiñoCuarto Árbitro: Reinerio AlvaradoVAR: César DeischlerAVAR: Benjamín SaraviaDOMINGO 25 DE ABRILColo Colo vs. Universidad de ChileÁrbitro: Julio BascuñánÁrbitro Asistente 1: Claudio UrrutiaÁrbitro Asistente 2: Juan SerranoCuarto Árbitro: Christian RojasVAR: Juan LaraAVAR: José RetamalLUNES 26 DE ABRILAudax Italiano vs. Deportes MelipillaÁrbitro: Matías QuilaÁrbitro Asistente 1: Víctor LaraÁrbitro Asistente 2: Fabián AedoCuarto Árbitro: Cristian DroguettVAR: Fernando VéjarAVAR: Loreto Toloza

