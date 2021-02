Caruso Lombardi y el partido por la permanencia: “El miedo escénico lo va a tener Colo Colo y la U. de Concepción”

Ricardo Caruso Lombardi es uno de los técnicos argentinos que más experiencia tiene en la lucha por la permanencia, pues en 10 de 11 ocasiones logró sacar a sus equipos adelantes. Por lo mismo, en conversación con RedGol sobre la situación que vive Colo Colo y si podrá superar a la Universidad de Concepción para escapar de la Primera B.

“Me tocó pelear 11 descensos seguidos, me salvé de 10. Las arengas se tienen que hacer cuando estás por salir a la cancha, la otra te tiene que salir de forma natural, te tiene que nacer”, partió comentando.

“Me tocó salvarme con Racing, San Lorenzo, Newell’s y para un equipo grande es muy difícil. La adrenalina es igual siempre, pero cuando estás con un equipo tan grande la diferencia la hace el público y hoy eso puede ser una ventaja para Colo Colo, les permite jugar más tranquilos. Jugar un partido de esta naturaleza con la gente no es fácil, porque el sufrimiento se contagia, no favorece, te tira para atrás”, agregó.

“Gustavo tiene que confiar en sus jugadores, hoy la realidad te demuestra que no hay diferencias entre un club grande y chico. Hay que darles la confianza necesaria, seguro habrá nervios, pero con la capacidad del jugador de Colo Colo y Quinteros, a quien conozco mucho y le tengo confianza, se marcará una diferencia para zafar”, complementó.

El Cacique y el Campanil se juegan en 90 minutos la permanencia en Primera División. (FOTO: Agencia Uno)

Sobre el partido ante O’Higgins, expresó que es “una pena el penal en los descuentos, son pormenores que te matan, te rompen la cabeza. Yo creo que al jugador le rompe más la cabeza el gol en el descuento de penal que el partido que se tiene que jugar, porque de golpe perdió la salvación. Ahora tiene tres días para recuperarse, hay que dejar todo de lado, no correr por correr, no demostrar que quieres volverte loco en la cancha, es un partido largo donde no te puedes equivocar”.

Finalmente, sentenció que “el miedo escénico lo van a tener los dos equipos, por más que U de Concepción no esté a la altura de Colo Colo en cuanto a nombres, pero los nervios serán los mismos. La gente de Colo Colo tiene que tener la confianza en el poderío, en la gente que tiene y en sus jugadores”.

Recordemos que el compromiso entre Colo Colo y Universidad de Concepción está programado para las 18:00 horas de este miércoles, que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca y que es a partido único (si hay empate en los 90 minutos, se define por penales). Y todos los detalles del encuentro los podrás seguir junto al equipo de RedGol.