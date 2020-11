Ramón Fernández no se imagina a Colo Colo en la Primera B: “No lo veo tan mal como para pelear el descenso”

La compleja situación futbolística que atraviesa Colo Colo no pasa inadvertida, pues está luchando todas las fechas por escapar de la zona roja del Campeonato Nacional 2020 y evitar el descenso a la Primera B.

En ese sentido, Ramón Fernández, volante de O’Higgins, pero con pasado en el Cacique, conversó con Deportes en Agricultura sobre la situación que atraviesa el equipo dirigido por Gustavo Quinteros y aseguró que tiene lo necesario para salir de este mal momento.

“Creo que esto va de la mano con todo: cuando uno no está bien como club repercute en todos lados. A Colo Colo le han pasado muchas cosas como, por ejemplo, la situación de la pandemia que no podían entrenar, no estaban bien con la dirigencia y se notaba”, partió diciendo.

El equipo Celeste viene de vencer por 2-0 a Unión Española.

“Si como equipo no están compenetrados te paso lo que te pasa, y a nosotros nos pasó. Colo Colo tiene para salir adelante: tiene buenos jugadores y entrenador. Ojalá que puedan estar unidos. Yo tengo compañeros y amigos ahí adentro y es incómoda la situación, porque las repercusiones son grandísimas. Pero repito, como grupo deben estar unidos, deben remar todos para el mismo lado. Creo que van a sacar esto adelante”, agregó.

Al ser consultado por un hipotético partido de definición entre los Albos y Universidad de Chile, en donde también jugó, para evitar perder la categoría, expresó “sería difícil para los dos equipos. Pero nunca me he puesto a pensar en ello. Creo que los equipos grandes están para pelear otras cosas. Son equipos que le dan mucho al fútbol chileno, ojalá que estén bien, mejoren y sigan peleando torneos internacionales”.

Además, tuvo comentarios sobre el uso de la tecnología en el fútbol chileno, pues en las últimas semanas ha sumado muchas críticas por parte de jugadores, entrenadores y dirigentes.

“Es raro tener que esperar la resolución del VAR para celebrar el gol, le quita emoción y nos toca acostumbrarnos (…) me gusta si va a ser sincero y va a ayudar, pero últimamente están pasando muchas cosas raras, y no lo digo por ayudar o perjudicar a un equipo, pero digo que deben ponerse de acuerdo en algunas cosas para que mejore. Pareciera que el fútbol era mejor antes y algo que vino para ayudar está matando al fútbol”, señaló.

Finalmente, tuvo comentarios sobre la buena racha que está viviendo O’Higgins en la lucha por evitar perder la categoría: “Lo mejor que ha realizado Dalcio (Giovagnoli) es darse cuenta de los jugadores que tiene y del esquema que nos acomoda al interior de la cancha”.

“Lo que nos estaba faltaba era el recambio. También, debemos ser autocríticos en el tema futbolísticos, porque nosotros éramos los culpables en la era de Patricio (Graff), porque es un gran entrenador, pero quizás para el esquema que quería utilizar no éramos los jugadores adecuados. Dalcio llegó y plasmó una idea y un estilo, que veníamos trabajando con el Fantasma (Figueroa), y que nos acomodó muy bien”, sentenció.