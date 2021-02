Gustavo Huerta lo confirma: “Marcelo Cañete ya tiene un arreglo con la U y Juan Carlos Gaete con Colo Colo”

El mercado de pases en el fútbol chileno arrancó con todo, porque dos de los equipos más importante han anunciado la salida de varios ilustres con el objetivo de rejuvenecer los planteles y alcanzar los objetivos de la temporada 2021.

En ese sentido, Gustavo Huerta, técnico de Cobresal, en conversación con Deportes en Agricultura ratificó que Marcelo Cañete llegará a Universidad de Chile, mientras que Juan Carlos Gaete volverá a Colo Colo.

“Por lo que tengo entendido, Cañete ya tiene un arreglo con la U y Gaete con Colo Colo. Estamos claros que ellos no siguen en el plantel, hay un beneficio económico para el club, así que esperamos poder reemplazarlos de la mejor forma”, confirmó.

Al ser consultado si en las negociaciones de ambos futbolistas hay un tercer futbolista involucrado, expresó que “no se dio la instancia. El caso de Gaete, Colo Colo recompra el 35 por ciento del pase y el arreglo de Cañete es directo con el club, así que no hay ninguna negociación que involucre a otro jugador”.

Cabe mencionar que esta noticia la adelantó Redgol el pasado lunes, en la que informó que Marcelo Cañete tenía todo listo para ser nuevo jugador de Universidad de Chile.

Pero eso no fue todo, porque también se refirió a ser el único técnico que se mantuvo en el mismo equipo: “Es increíble y lamentable. Estamos en una locura en donde los técnicos duramos pocos, estamos sujetos a resultados inmediatos y solo nos queda prepararnos. Es algo que no solo ocurre en Chile, sino que en todas partes del mundo”.

“Es un logro para Cobresal estar en una copa internacional, nos cuesta mucho armar el plantel. Los mejores jugadores están partiendo y estamos tratando de rearmar el equipo (…) el equipo tiene un presupuesto, independiente si va a copa o no, porque su gran ingreso es del canal del fútbol, esa es la realidad del club”, agregó.

Y sobre el término del Campeonato Nacional 2020, sentenció que “fue atípico por todo lo que significó el tema de la pandemia y la cantidad de los partidos que se jugaron, eso no fue un beneficio para los jugadores y afectó en el espectáculo. Fue emocionante por todo lo que se vivió al final, pero el tema de la tabla ponderada no me gustó nada, porque los equipos deben partir de cero. Fue un torneo medio loco, pero terminó con toda esa emoción”.