Cobresal vs Santiago Wanderers | Ver EN VIVO el duelo entre mineros y caturros por la 17° fecha del Campeonato Nacional

Arranca una nueva jornada del futbol chileno, este jueves 29 de septiembre a las 13:30 horas, Cobresal recibe en El Salvador a Santiago Wanderers por la 17° fecha del Campeonato Nacional. Tanto mineros con caturros buscarán una victoria que los acerque a zonas de clasificación a torneos internacionales.



Cobresal se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones, si bien ha tenido momentos de buen futbol y resultados, sus últimas fechas no han sido lo mejor, vienen de dos derrotas seguidas, la última fue frente a Unión Española por 1-0 de visita en el estadio Santa Laura, mientras que la otra fue de local frente a Coquimbo Unido. El conjunto de El Salvador deberá buscar un buen resultado para no seguir bajando puestos en la tabla general.



Por parte de Santiago Wanderers, los de Valparaíso vienen de una victoria en la fecha 16° del campeonato tras vencer por 2-1 a Deportes Antofagasta en el Estadio Elías Figueroa, los dirigidos por Miguel Ramírez están en la parte media de la tabla general, no obstante, se encuentran a solo un punto de entrar a la zona de clasificación a torneos internacionales, por lo que una victoria frente a los mineros podría significar terminar la primera rueda del campeonato en puestos de avanzada.



Al comienzo de la jornada 17 del futbol nacional, el local Cobresal, se ubica en la 10° posición con 19 puntos, mientras que la visita Santiago Wanderers, se encuentra en la 9° posición con 20 unidades.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Cobresal vs Santiago Wanderers?



Cobresal vs Santiago Wanderers juegan este jueves 29 de octubre a las 13:30 hrs.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Cobresal vs Santiago Wanderers?



Cobresal vs Santiago Wanderers será transmitido por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:



CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Cobresal vs Santiago Wanderers?



Si buscas un link para ver en vivo Cobresal vs Santiago Wanderers, podrás hacerlo en la app Estadio CDF o CDF GO.