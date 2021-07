Cobresal vs Melipilla | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la fecha 13 del Campeonato Nacional

Cobresal recibe por la fecha 13 del Campeonato Nacional, a Deportes Melipilla, en el siempre complejo Estadio El Cobre de El Salvador.

Claro, porque la altura no es cuento y los locales saben sacarle beneficios de sobra. Durante la jornada 12, los dirigidos por Gustavo Huerta tuvieron fecha libre, por lo que su último antecedente futbolístico fue el empate 1-1 ante O'Higgins en Rancagua. Aunque esto, no significa que no hayan ocurrido noticias en el desierto.

Juan Carlos Gaete, quien fue una de las grandes figuras de los Mineros en 2020, volvió a El Salvador luego de su paso fugaz por Colo Colo, donde no tuvo mucha continuidad y solo pudo anotar un gol. Vivirá su tercer ciclo en Cobresal, club en el que ha mostrado su mejor nivel a sus cortos 24 años y al que intentará ayudar a alejarse de los puestos de descenso. Hoy se ubican 14° posición, solo un lugar sobre la promoción.

Melipilla en tanto, viene de un gran golpe anímico luego de empatar 3-3 de manera heroica ante Unión La Calera. En el entre tiempo lo perdían 3-0, pero Cristian Zavala a los 50', Juan Ignacio Duma a los 90' y Gonzalo Sosa a los 94', lograron el "Milagro de La Pintana". Ocupan el 12° lugar de la tabla, por lo que enfrentan a un rival directo por alejarse de las zonas de descenso.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cobresal vs Melipilla por la Fecha 13?



Cobresal vs Melipilla juegan este miércoles 28 de julio a las 11:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Cobresal vs Melipilla?



El partido entre Cobresal y Melipilla será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Cobresal vs Melipilla?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Estadio TNT Sports.