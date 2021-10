La pelea en la parte baja de la Primera B sigue al rojo vivo y este miércoles sumó un nuevo capítulo. Cobreloa logró tomar un poco de aire y escapó del último lugar tras derrotar por 2-1 a Magallanes en un partido difícil y lleno de emoción.

El empate 1-1 entre Barnechea y Fernández Vial les sirvió a los Loínos, ya que con ello y los tres puntos obtenidos ante la Academia, se instalaron en el penúltimo lugar con 23 unidades. Esto vuelve a instalar la ilusión para la remontada y así evitar un descenso histórico a la Segunda División.

Los goles de Cobreloa estuvieron a cargo de Gustavo Guerreño y Nicolás Maturana, siendo este último el que más dio que hablar. Y es que apenas convirtió, se fue corriendo al banquillo a buscar una bolsa, desde la que sacó un casco minero para celebrar.

En conversación con TNT Sports tras el encuentro, el mediocampista se refirió a su festejo y reveló las razones que lo llevaron a festejar de esa manera. Según detalló, todo responde al cariño que han recibido por parte de los hinchas del club, representados en los trabajadores en el norte.

"Es el sombrero del minero, el que representa a esta institución, el que día a día lucha por la economía del país, les mandó un gran saludo y un abrazo", explicó Maturana con la emoción del triunfo conseguido y un respiro en la lucha por evitar el descenso.

Pero el mediocampista también reconoció que entienden la pena que están viviendo por ver a Cobreloa muy lejos de la gloria de años anteriores. "Es fuerte lo que viven cuando perdemos nosotros porque es una de sus únicas alegrías, por eso se lo dedico a todos ellos".

Finalmente contó detalles de cómo consiguió el casco. "Soy amigo de la familia Astorga, me han tratado muy bien y me han acompañado en estos difíciles momentos, porque no tengo a mi hija acá para estar conmigo. Se los agradezco, por todo el cariño que me han dado y por las comidas, porque no me han hecho gastar plata".

Cobreloa sumó tres puntos de oro y sigue luchando por evitar caer a la Segunda División. Con 23 puntos, están en el penúltimo lugar, a solo uno por encima de Barnechea (22) y por debajo de San Luis de Quillota (24). ¿Lograrán salvarse?