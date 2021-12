Claudio Bravo no se relaja tras el histórico 2021 del Real Betis: "Seguimos"

El Real Betis no cerró como quería el 2021 luego de caer por 3-2 ante el Athletic de Bilbao, pero más allá de eso, coronó la mejor temporada de su historia. Este domingo el equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini terminó su aventura este año con mucho que celebrar pese al resultado.

Durante la última campaña, desde enero a diciembre, el elenco de los chilenos se ganó el respeto de todos con una sólida propuesta de la mano del Ingeniero. En ella, se logro consolidar no solo en el plano local sino también internacional, con una clasificación a la UEFA Europa League donde han sido protagonistas.

En el 2021, el Betis disputó un total de 52 partidos, donde consiguió un total de 29 victorias 14 empates y 9 derrotas. Como si fuera poco, anotaron 92 goles a favor y recibieron 58 en contra. Pero más allá de eso, es la primera vez en su historia que consiguen 28 triunfos, superando números de temporadas que ya eran históricas.

A eso se le suma que este año lo cierran en el tercer lugar de la tabla de posiciones, algo que no ocurría desde el 1964. Los números son sólidos y categóricos, pero para los jugadores no es suficientes y quieren ir por mucho más.

Bravo no se relaja con el Betis

Claudio Bravo ha sido uno de los grandes pilares del Real Betis en el gran 2021. El arquero y capitán de la Roja se ganó la titularidad, afirmando una última línea que lo había pasado mal en años anteriores y que en la segunda parte se consolidó con todo.

Así lo entiende también el guardameta, quien una vez terminó el partido se refirió a lo que ha sido la temporada. A través de sus redes sociales, el arquero compartió parte de los números que ha cosechado el elenco Verdiblanco.

Bravo no se complicó ni se quiso quedar en las estadísticas, dejando en claro que no hay que relajarse en busca de los objetivos. "Se termina un año, pero no la temporada. Seguimos", recalcó.

El Betis da vuelta la página y se prepara para lo que será un 2022 más que importante. En La Liga se ilusionan con pelear el título hasta el final, mientras que en la UEFA Europa League se jugarán todo por el sueño internacional.