Claudio Bravo comparte sentidas palabras en recuerdo de Antonia Barra: "Junto a ti donde sea que estés"

Claudio Bravo sigue indignado con la justicia chilena tras rechazarse la prisión preventiva de Martín Pradenas Durr, acusado de violar a Antonia Barra, la joven que terminó con su vida tras denunciar el hecho.

En redes sociales, el arquero de la selección chilena compartió un nuevo mensaje en recuerdo de Antonia, Fernanda Maciel y todas las víctimas de abuso sexual o violación.

“Buenos días, Antonia Barra. Donde sea que estés vamos a estar junto a ti y junto a muchas más víctimas que sufren día a día lo mismo que tú. Fernanda Maciel no nos olvidamos. Justicia. No más violaciones. Respétalas. No tengas miedo. Denúncialos. Muchos te apoyamos”, fue el mensaje del meta.

Cabe recordar que el Juzgado de Garantías de Temuco desestimó otras dos causas de cinco en total contra Martín Pradenas por considerarlas prescritas. Pese a acreditar la existencia de pruebas contra el acusado en el caso de Antonia, el tribunal sólo determinó arresto domiciliario.

