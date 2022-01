Las jugadoras de la Selección Chilena ocuparon sus redes sociales para felicitar a Christiane Endler tras haber ganado el premio The Best y ser elegida por la FIFA como la mejor arquera del mundo.

"Mereces todo lo bueno y lindo que te está pasando": Compañeras de Tiane en la Roja la llenan de felicitaciones tras ganar el The Best

Premios The Best

Premios The Best

La felicidad de Christiane Endler tras ser escogida por la FIFA como la mejor arquera del mundo también se transmitió a sus compañeras de la Selección Chilena, con quienes ha compartido camarín por largos años. Por lo mismo, en masa felicitaron a la capitana de la Roja por obtener el premio The Best.

Quien mostró más efusividad fue Yanara Aedo, quien en su Instagram mostró una historia donde estaba viendo la ceremonia de la FIFA. Al ser elegida Tiane, escribió "síii, felicidades Tianecita, al fin", demostrando la unión entre ambas.

Además, como llevan muchos años de amistad, le dedicó más palabras. "Felicidades Tiane Endler, mereces todo lo lindo y bueno que te está pasando", señaló la delantera de Chile que juega en el fútbol español.

Finalmente, comentó que su esposa también es parte de este logro. "Para los que tenemos la oportunidad de estar más cerquita tuyo, también muchísimas felicidades a tu compañera de vida Sofía Orozco", escribió Yanara.

Las porteras de la Roja también aprovecharon de saludarla. Es el caso de Natalia Campos, portera de Universidad de Chile, que subió una foto junto a Tiane escribiendo "The Best" y "Máxima". En tanto Antonia Canales, recién fichada por Colo Colo, escribió "al fin" y también la llamó The Best.

Otras compañeras emblemáticas en la Selección son Carla Guerrero y Francisca Lara. La "Jefa" escribió "qué grande" y le dedicó unos aplausos, mientras que la Pancha con tres palabras reflejó su sentimiento: "Eres la mejor".

Saludos que demuestran el lado humano que tiene Tiane con sus compañeras, pues a pesar de estar en el estrellato y en un gran nivel, deja claro que se lleva muy bien con todo el grupo de la Selección Chilena.