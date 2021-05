César Bravo, entrenador de Unión Española: "La lectura del juego la da el juego y no la tecnología"

César Bravo tiene 47 años y le tocó esperar para llegar a su debut oficial en Primera División. Ya no como interino, el ex defensor reemplazó a Jorge Pellicer en la banca de Unión Española y debutó con una victoria contundente sobre O'Higgins.

Y encima se la jugó por los jóvenes. "No todos los partidos serán iguales, pero quería desarrollar una idea de juego que ya tenía, y la mejor manera de hacerlo era con gente que yo conocía y había tenido oportunidad de dirigir", explicó el DT a bordo de La Redgoleta de RedGol.

Quedó feliz con el estreno."Tampoco hicimos maravillas, pero los jugadores aportaron mucho de ellos mismos para tener el rendimiento que se tuvo en el partido ante O'Higgins", dice con modestia después del 4-1 por la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Pero así como introduce de a poco su receta en Unión Española, Bravo también expresa los pilares del fútbol que persigue. Con un fuerte componente emocional, el ex jugador de Cobreloa, Ñublense y Rangers no quiere dejar detalles al azar.

"Me encanta Jürgen Klopp, porque disfruta del juego más allá de que gane o pierda". César Bravo

"Nuestra misión no es solamente parar un equipo y hacerlo jugar. Son seis elementos que deben estar siempre en el trabajo: la parte física, técnica, lo táctico, la parte psicológica, la motivacional; y lo reglamentario, lo que el jugador tiene que saber", explica Bravo.

En ese sentido, cree que "el entrenador debe saberlo todo. Mi forma de ser es tener un plantel motivado, donde todos estén en la misma y tengan la misma ilusión de jugar. Me interesa más tener motivados a los jugadores que no están jugando o no son citados. El titular tiene ganas, pero el otro es el que hace la fortaleza para que el que esté jugando pueda rendir".

El uso y abuso de la tecnología en el fútbol



En cuanto a su forma de trabajo, César Bravo hace una salvedad. "La tecnología debe estar al servicio de todos. Tienes que ocupar lo moderno. Si está, es para que uno lo sepa utilizar, no para decir yo trabajo con esto, sin saber por qué", advierte el técnico de Unión Española.

- ¿Coincide en que los técnicos más viejos son los que hacen mejores cambios?

"Claro, porque resuelven muy bien. Tampoco son apegados, y de eso depende. Se piensa en el área de video, y es una persona que está arriba, en una caseta, que te habla con un intercomunicador, que en medio del partido revisan el partido y te dan un compacto de lo que está pasando... se desvirtúa".

"La mejor manera es tener una buena lectura y los entrenadores que han tenido muchos años y son de las generaciones anteriores ven muy bien ese aspecto. La lectura del juego la da el juego y no la tecnología. La tecnología son herramientas que te ayudan para desarrollar en el día a día en el entrenamiento y llegar bien a un partido. Puedo estar pecando de ignorante, pero es lo que pienso".

César Bravo debutó con victoria de Unión Española sobre O'Higgins por 4-1 en el Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

- Un buen ejemplo puede ser Miguel Hermosilla, que lo dirigió a usted en Cobreloa y veía muy mal.

"Veía muy poco el Chueco, que en paz descanse. Incluso una anécdota que teníamos del profe. Cuando jugábamos de noche, él escuchaba los aplausos del público y decia: quién fue, qué hizo. No veía, no alcanzaba a ver al otro lado de la cancha. Pero era un viejo maravilloso, como persona y como entrenador".

Finalmente, Bravo centraliza su trabajo en los jugadores. "Uno en el fútbol tiene que pelearla. Uno no puede garantizar que estará arriba o que estará abajo. Siempre tiene que luchar y tiene que demostrar la capacidad de los jugadores que tiene. Que los jugadores puedan demostrar todas las condiciones que tienen y por qué llegaron a Unión Española".

"Si llegaron fue para asumir un gran desafío en una institución prestigiosa, con una hinchada exigente y que tiene todos los medios como para desarrollarse de buena forma y hacer un buen trabajo", completa.