Cecilio Waterman se sincera sobre el gol ante Curicó Unido: "No la toqué, fue de Cabrera"

Curicó Unido y Universidad de Concepción animaron un partidazo que terminó en empate 2-2. El gol de la igualdad lo marcó Cecilio Waterman, o al menos eso fue lo que se pudo ver en la transmisión.

En el minuto 52' Matías Cabrera atacó por la banda izquierda y metió un centro al área que el panameño cacheteó con lo justo para poner la paridad en el marcador, algo que los árbitros del encuentro también ratificaron, pero que el propio delantero descartó.

Y es que una vez finalizo el compromiso, Waterman conversó con el CDF y reveló todo lo ocurrido en la jugada. "No, no la toqué. Creo que lo valioso fue el gol, lo importante es que nos ayudó al empate. Fue de (Matías) Cabrera, hay que ser sincero", lanzó de una.

Las cámaras no dejaron claro si Waterman había tocado la pelota. Finalmente fue él mismo quien confesó lo ocurrido. Foto: CDF

Pero el crack, uno de los goleadores del torneo, también bromeó y pidió al canal que no lo revelaran para que no le perjudique su estadística pepera. "¡No! No le digas nada, si dice Waterman, fue Waterman", ironizó.

Ya hablando de lo que fue el duelo ante Curicó Unido, Cecilio el panameño señaló que "fue un partido muy duro, nos expulsaron en el primer tiempo un jugador. Corrimos toda la cancha y nos llevamos un punto valioso para lo que estamos peleando. El lunes tenemos otra batalla dura y vamos a tratar de salir adelante".

Finalmente y al ser consultado por su cambio de posición en el primer tiempo, Waterman dijo que le da lo mismo mientras pueda aportar. "Arranqué por derecha, el técnico tuvo que hacer un cambio, pero no me importa donde me toca, la idea es sumar. Todos peleamos por el mismo objetivo, si todos corremos podemos salir de esta situación".