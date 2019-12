Caszely prende el ventilador y le pega a Colo Colo, la UC y le manda un recado a Valdivia: "Debería haber bajado el moño"

Carlos Caszely hizo un crudo análisis del fútbol chileno, porque reparó en el club de sus amores, Colo Colo, asegurando que los fichajes de los albos no le alcanzan para competir en la Copa Libertadores, sino que apenas para el Campeonato Nacional.

El Chino, además, cree que los representantes criollos en las copas internacionales tendrán pésimas actuaciones, porque están lejos del nivel de los equipos de otros países.

"No engañemos al público, Colo Colo está haciendo un plantel para ganar el Campeonato Nacional y no en Copa Libertadores de América", partió diciendo el ex delantero a radio Cooperativa.

Pero no se quedó ahí, porque agregó que "Colo Colo, Católica y todos los equipos que están en Copa Libertadores o Sudamericana van a ser un fracaso, ojalá me equivoque, pero creo que van a ser un fracaso".

Palito para Jorge Valdivia

Además, Caszely habló de la mediática partida de Jorge Valdivia de los albos, que dejó la institución luego de no llegar a acuerdo para su renovación.

“Debería haber bajado el moño, no lo hizo y se tuvo que ir. Jugó cinco partidos en el año y se lesionó mucho", comentó.

Mientras que de Matías Fernández, reemplazante del Mago en el Cacique, dijo que “yo creo que si estaba Claudio Borghi es seguro que anda bien. No sé ahora cuanto cariño le van a dar, cómo lo van a tratar".

Caszely prendió el ventilador y sus declaraciones fueron con todo...