Carlos Villanueva no titubea: “Mi sueño es retirarme en Audax Italiano, pero no me niego a jugar por un grande en Chile”

Carlos Villanueva no es mucho de hablar con los medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión, atendió a RedGol y a través de un Instagram live conversó sobre su presente y futuro, en el que confesó que su “sueño es retirarse en Audax Italiano”, pero que antes de que ello ocurra no se cierra a la opción de vestir la camiseta de Colo Colo, Universidad de Chile o, de nuevo, la de Universidad Católica.

“Siempre he sentido el cariño de los hinchas de Audax y estoy muy agradecido. Me gustaría volver a Audax y terminar mi carrera allá. Me gustaría volver como Luis Jiménez a Palestino, ganando un título (Copa Chile 2018) y jugando copas internacionales”, partió confesando.

Sobre las grandes campañas que realizó vistiendo la camiseta audina en el 2006 y 2007, expresó que “nos faltó ganar una copa y eso es doloroso. Tengo una espina clavada de ganar un título. Sería un sueño levantar una copa con Audax”.

Villanueva armó un tridente letal con FabiánOrellana y Franco di Santos

Agregó que “teníamos buenos partidos, ganamos en San Carlos de Apoquindo y el Monumental. Con la U siempre nos costó más y creo que no le pudimos ganar (…) he hablado con Fabián (Orellana) de que volvamos a Audax, pero es difícil, porque él está en España jugando contra FC Barcelona y Real Madrid, es complicado que quiera volver si tiene la oportunidad de quedarse en Primera División de España. Franco di Santos juega en Brasil y él ha dicho que le gustaría volver a Audax, quizás se pueda dar”.

Además, también recordó su paso por la Universidad Católica de Martín Lasarte. “Fue una corta experiencia, estuve cerca de cuatro meses, pero fue muy bonito. Terminamos triste esa temporada, porque perdimos la final de Copa Chile ante la U y el torneo nacional por diferencia de gol ante Unión Española. Yo no pude demostrar todo, porque venía saliendo de una lesión, pero siempre fui el primer cambio”.

Al ser consultado sobre su futuro, el Piña señaló que “tengo contrato con Al-Fayha FC (Arabia Saudita) hasta el 15 de junio y mi plan con mi familia era volver a mediados de este año a Chile, pero las circunstancias nos están llevando a replantear quedarnos un año más en el extranjero, primero por el estallido social y ahora por el coronavirus. Por eso no sé cómo volverá el fútbol en el mercado de inverno, pero por suerte he hecho las cosas bien acá y ya dos o tres equipos se han interesado en mí”.

Sobre el rumor que lo ligó como opción para llegar a Colo Colo, tras la bullada salida de Jorge Valdivia, mencionó que “solo fue un rumor. Nunca tuve contactos con nadie, nunca hubo intento de comunicación, pero si estuve en carpeta, súper, no importa si fui la primera o la cuarta opción”.

Finalmente, se refirió a las opciones de volver al fútbol chileno, pero jugando por alguno de los tres grandes del país y no titubeó al responder. “Yo no me voy a negar a vestir la camiseta de ningún grande en Chile”.

“Te mentiría que a ningún jugador le gustaría jugar en un equipo grande. En Medio Oriente tuve la oportunidad de jugar en un equipo grande y todos los fines de semana había 60 mil hinchas en el estadio, salía a la calle y me pedía fotos, videos. Estar en un grande es algo especial”, sentenció Villanueva.