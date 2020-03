Carlos Caszely con todo: “El fútbol está manejado por gente de derecha y no les gusta que el futbolista tenga su opinión”

Siempre deja algo Carlos Caszely cuando habla con algún medio de comunicación y esta ocasión no fue la excepción. El retirado delantero chileno dialogó con la prensa española sobre la mezcla de la política con el fútbol, además de dar su opinión sobre el brote del coronavirus.

La entrevista que publicó La Vanguardia de España, Caszely señala que “normalmente el fútbol está manejado por gente de derecha, muy poco democrática, y no les gusta que el futbolista tenga su opinión".

"Somos seres humanos y el futbolista, desgraciadamente, se olvida de dónde viene. Se mete en una burbuja, una burbuja indudablemente maravillosa, que no le permite ver más allá de sus narices. Y eso no debe ser. Uno nunca debe olvidarse de dónde viene, cómo es y no debe cambiar nunca su forma de ser", agrega.

Al ser consultado sobre el estallido social que afectó al país el pasado 18 de octubre, el ex artillero de Colo Colo expresó que fue “maravilloso. Toda la gente se dio cuenta de la desigualdad que existe en el país. Iba como un avión para arriba cuando ocurrio lo del coronavirus, y ahora ha pasado a un segundo o tercer plano. Ahora mismo, la preocupación principal es la vida del ser humano".

"Después ya vendrá la conciencia. Ojalá los grandes empresarios se den cuenta de que, aunque tengan mucho dinero, si les agarra el coronavirus se los llevará igual. Ojalá tengamos más conciencia y el pueblo pueda ser más feliz”, complementó.

Luego se le pidió su opinión exacta sobre las exigencias de la sociedad al Estado chileno y mencionó que “yo no quiero igualdad, quiero dignidad para la gente. Ese es mi propósito para el día de mañana".

Finalmente, habló de cómo él enfrenta la cuarentena por el coronavirus. "Todo lo hago desde casa salvo para algunas compras. Tranquilo, en contacto por todas las vías que tenemos hoy día con los hijos, con los nietos, para saber cómo va el día a día", sentenció.