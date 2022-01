Gran sorpresa generó recientemente Carlos Carmona al anunciar que le pondrá fin a su carrera después de más de 15 años, donde arrancó con Coquimbo Unido en 2004 y terminó en el mismo club en 2022 debido a una lesión en su cadera, por lo que el mundo del fútbol lamenta su retiro, incluido Jorge Vargas.

Carmona jugó en O'Higgins de Rancagua en 2008, y a mediados de año dio el salto al fútbol internacional para llegar a defender la camiseta del Reggina en Italia, recomendado por el mismísimo Potencia, quien es ídolo y referente del club, y contó a RedGol detalles de como se gestó su llegada.

“Recuerdo que gente de la Reggina lo fue a ver a Toulon, no tenía mucho currículum por lo que me dijo la gente ligada al fútbol, yo había visto esa selección de Toulon y me gustaba como jugaba. Yo estaba fuera de la Reggina y me llamó el presidente preguntándome por él”, apuntó.

Por eso el ex defensor formado en Universidad Católica también destacó que al ahora ex jugador de 34 años “al principio le costó un poco por el tema del idioma, pero terminó jugando y siendo gran figura en los dos equipos (Reggina y Atalanta)".

Tras eso, el ex central de Empoli, Livorno y Spezia Calcio complementó que "hizo una carrera bastante buena por la posición, el echo de ser extracomunitario también tiene un valor extra, ser titular en Italia sin pasaporte comunitario tiene otro sentido, entonces es lamentable que se retire por la lesión pero agradecerle porque jugó muy bien en los equipos que estuvo”.

E inmediatamente avisó de una buena anécdota vivida por Carmona donde recibió su ayuda, y detalló que “estaba en retiro en la Reggina, esto fue la segunda llamada que me hizo el presidente, ellos estaban en concentración de pretemporada en Agosta y él no entendía mucho el idioma", comenzó.

Después reveló que "lo habían puesto en unas habitaciones con gente que hablaba italiano o extranjeros, entonces hice pasar al doctor del equipo, que es muy amigo mío, y le pregunté con quien estaba Carmona en la habitación, y me dijo los nombres, que ahora no recuerdo, y yo le dije: ‘pero doctor, despierta ponlo con los sudamericanos, no habla italiano es normal que no pueda estar con los extranjeros, ponlo con la gente que habla español’", continuó para cerrar añadiendo que después de su solicitud "lo cambiaron de habitación".

Finalmente reveló otra experiencia donde Carmona quería dejar el club, y explicó que "creo que tenía una posibilidad de ir a Colo Colo o la U, no recuerdo que equipo grande de Chile, pero hablé con él cinco minutos y yo creo que el lo debe recordar”, lanzó entre risas aunque no quiso contar mayores detalles, pero dejó claro que “lo más suave que le dije fue buenas tardes y adiós”.