Esposa de Claudio Bravo arrepentida de provocar quiebre con Arturo Vidal: "No debí haber escrito nada"

Con un Claudio Bravo más que seguro y un Arturo Vidal impresionante, la selección chilena logró un triunfazo por 2-0 ante Perú, dejando los puntos en el Estadio Nacional y marcando un excelente apronte para el próximo desafío de eliminatorias ante Venezuela.

Precisamente dos de las mayores figuras de La Roja ante los del Tigre Gareca fueron Bravo y el King, quienes durante años tuvieron a todo un país con el corazón dividido tras el fin de su hermosa amistad y camaradería.

Carla Pardo, esposa del portero del Real Betis, se refirió por primera vez al quiebre que se provocó entre los cracks de Chile tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018, donde la mujer publicó un polémico post acusando indisciplinas.

“Cuando uno tiene rabia, pena y pasa cosas personales, pucha, decimos cosas sin pensar y debí haberlo pensado un poco más. Y no haberlo escrito porque si iba a perjudicar a Claudio no debí haber escrito nada. Ya está hecho y nada. A dar vuelta la página porque ha pasado bastante tiempo", reconoció la esposa de Bravo en una transmisión en Instagram Live.

Además, Carla Pardo aseguró que nunca más volverá a caer en los impulsos del momento, y que afortunadamente la situación ya quedó atrás:

“Nunca más escribo, de los errores se aprende. Está aprendida la lección, así es que tranqui. No sé si era mentira o no, pero no me correspondía a mí haberlo hablado. No debí haber hablado nada esa vez, ya está y como les digo, la lección está más que aprendida. Es un tema más que superado”, reflexionó la mujer.

Bravo y Vidal estuvieron tres años alejados tras quedar fuera del Mundial de Rusia.

Vale recordar que luego de perder los boletos a la cita mundialista en Rusia, Pardo desató su furia en redes sociales asegurando que "la mayoría se peló el cu… mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y deje de andar llorando“.

Este viernes, Claudio Bravo y Arturo Vidal brillaron en la cancha del Estadio Nacional, y entregaron esperanzas de una reconciliación a todo un país chocando las manos una vez finalizado el partido.