Un partido polémico se jugó este miércoles en San Carlos de Apoquindo, donde Universidad Católica venció a Santiago Wanderers, con un comentado arbitraje de Roberto Tobar.

Tan malo fue el cometido del réferi que tuvo que sesionar de manera extraordinaria el Tribunal de Disciplina, que decidió sacarle la roja a Fernando Zampedri, quien podrá jugar el domingo ante Colo Colo en una verdadera final.

El accionar de Tobar en San Carlos de Apoquindo le pasó la cuenta, debido a que pese a que siempre ha sido defendido por el jefe de los árbitros, el argentino Javier Castrilli, fue "cortado" y no estará en la fecha del fin de semana.

El réferi tendrá descanso luego de su mal partido en Las Condes y no estará en ninguno de los duelos de la jornada 28º del Campeonato Nacional.

Recordemos que para el clásico del domingo entre Colo Colo y la UC el encargado de arbitrar es Julio Bascuñán.

Los árbitros del fin de semana



SÁBADO 23 DE OCTUBRE



Ñublense vs. Everton

Árbitro: Cristian Droguett

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Roa

Árbitro Asistente 2: Luis Jarpa

Cuarto Árbitro: Cristian Galaz

VAR: José Cabero

AVAR: Loreto Toloza



DOMINGO 24 DE OCTUBRE



Deportes Melipilla vs. Universidad de Chile

Árbitro: Benjamín Saravia

Árbitro Asistente 1: Manuel Marín

Árbitra Asistente 2: Marcia Castillo

Cuarto Árbitro: Diego Flores Seguel

VAR: Héctor Jona

AVAR: Sebastián Pérez



Colo Colo vs. Universidad Católica

Árbitro: Julio Bascuñán

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitro Asistente 2: José Retamal

Cuarto Árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Claudio Ríos



Huachipato vs. Audax Italiano

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Carlos Venegas

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Barrales

Cuarto Árbitro: Rafael Troncoso

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Cristian Garay



LUNES 25 DE OCTUBRE



Santiago Wanderers vs. Deportes Antofagasta

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Árbitro Asistente 1: Juan Serrano

Árbitra Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto Árbitro: Miguel Araos

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Gabriel Ureta



Palestino vs. Deportes La Serena

Árbitro: Gustavo Ahumada

Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco

VAR: Felipe González Alveal

AVAR: Patricio Blanca



Curicó Unido vs. Unión La Calera

Árbitro: Héctor Jona

Árbitro Asistente 1: Víctor Vidal

Árbitro Asistente 2: Sebastián Pérez

Cuarto Árbitro: Felipe Jara

VAR: Julio Bascuñán

AVAR: Fabián Aracena



MARTES 26 DE OCTUBRE



Cobresal vs. O'Higgins

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Árbitro Asistente 1: Mario Lagos

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Cuarto Árbitro: Omar Oporto

VAR: Franco Arrué

AVAR: Raúl Orellana