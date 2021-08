Matías Fernández a corazón abierto, como nunca lo viste: "Cuando me fui a probar a Colo Colo me desmayé"

Uno de los jugadores más queridos del fútbol chileno es Matías Fernández, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por su timidez, y pocas veces se ha abierto para hablar de su vida, situación que por fin hizo.

El volante de Deportes La Serena conversó largamente en un Instagram Live con Juvenal Olmos, Claudio Borghi y Marcelo Vega, donde dio a conocer varios episodios de su vida.

Acerca de sus inicios indicó que "yo jugaba en La Calera, pero me invitaron de San Luis a jugar en un campeonato en el sur. No sé hasta qué fase llegamos, pero enfrentamos los grandes. Cuando volví, me llamaron de los tres equipos. Como me gustaba Colo Colo, me fui para allá".

"Fui a una prueba (a Colo Colo) y me desmayé, porque no había tomado desayuno. Con todo el nervio, y porque habíamos viajado temprano. Llegó el papá de (Marcelo) Espina y me dijo 'quedaste'. Yo no sabía por qué, si me había desmayado (risas)", comentó.

Fernández en La Serena - AgenciaUno

Fernández, que se encuentra en La Serena tras su paso por Colo Colo en la campaña pasada, indicó que no sabe qué hará con su futuro.

"Con el tiempo aprendí a vivir el día a día. Me preocupo el próximo partido y después Dios dirá para que estamos. Acá en La Serena me han tratado increíble. La gente, el cuerpo técnico y mis compañeros. Después los planes pueden cambiar, pero es cierto que estamos felices", expresó.