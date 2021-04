Ángelo Hermosilla es "cortado" tras su polémico gol anulado a la U: los árbitros de la cuarta fecha

La gran polémica del fin de semana pasado se dio en el estadio La Portada de La Serena, protagonizada por el árbitro Ángelo Hermosilla.

El juez primero cobró un gol de tiro libre de Universidad de Chile, ejecutado por Mario Sandoval, pero después echó pie atrás y anuló el tanto, argumentando que no había realizado la instrucción para que se ejecutara el disparo.

Esto le trajo consecuencias al réferi, debido a que la comisión de árbitros encabezada por Jorge Osorio mandó al "congelador" a Hermosilla.

El árbitro del polémico cobro no aparece entre los elegidos para impartir justicia este fin de semana, ni en Primera y tampoco en Primera B.

Por ejemplo, Juan Lara estará en el duelo entre Everton y Colo Colo; mientras que José Cabero dirigirá el lance entre Universidad Católica y Curicó.

En tanto, a la U fue elegido Fernando Vejar, para el duelo que tendrá con Unión Española el próximo lunes en Rancagua.

Hermosilla en el ojo del huracán - AgenciaUno

Todos los árbitros del fin de semana



Campeonato Nacional



Viernes 16 de abril



- Deportes Melipilla vs. Palestino

Árbitro: Christian Rojas Concha

Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova

Árbitro Asistente 2: Wladimir Muñoz Figueroa

Cuarto Árbitro: María Belén Carvajal Peña

VAR: Felipe González Alveal

AVAR: José Retamal Silva



- Huachipato vs. Ñublense

Árbitro: Francisco Gilabert Morales

Árbitro Asistente 1: Luis Jarpa Moreno

Árbitro Asistente 2: Víctor Pasmiño Díaz

Cuarto Árbitro: Matías Quila Acuña

VAR: Manuel Vergara Rodríguez

AVAR: Cristian Andaur Bobadilla



- Universidad Católica vs. Curicó Unido

Árbitro: José Cabero Rebolledo

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas Torres

Árbitro Asistente 2: Juan Serrano Santibáñez

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco Valdés

VAR: Eduardo Gamboa Latourniere

AVAR: Felipe Jara Méndez

Sábado 17 de abril



- O'Higgins vs. Deportes La Serena

Árbitro: César Deischler Keller

Árbitro Asistente 1: Carlos Poblete Roa

Árbitro Asistente 2: Loreto Toloza Cravero

Cuarto Árbitro: Claudio Aranda González

VAR: Gustavo Ahumada Amestica

AVAR: Leslie Vásquez Maulén



- Unión La Calera vs. Audax italiano

Árbitro: Benjamín Saravia Retamal

Árbitro Asistente 1: Raúl Orellana Godoy

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval Rodríguez

Cuarto Árbitro: Felipe González Orellana

VAR: Rodrigo Carvajal Molina

AVAR: Alejandro Molina Bravo

Domingo 18 de abril



- Cobresal vs. Santiago Wanderers

Árbitro: Piero Maza Gómez

Árbitro Asistente 1: Gabriel Ureta Alfaro

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo Cáceres

Cuarto Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda

VAR: Héctor Jona Gamboa

AVAR: Víctor Lara Vidal



- Everton vs. Colo Colo

Árbitro: Juan Lara Luco

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha Suigilsky

Árbitro Asistente 2: Cindy Nahuelcoy Jara

Cuarto Árbitro: Fabián Aracena Rivera

VAR: José Cabero Rebolledo

AVAR: Raúl Orellana Godoy

Lunes 19 de abril



- Universidad de Chile vs. Unión Española

Árbitro: Fernando Vejar Díaz

Árbitro Asistente 1: Alejandro Molina Bravo

Árbitro Asistente 2: Carlos Venegas Díaz

Cuarto Árbitro: Reinerio Alvarado González

VAR: Francisco Gilabert Morales

AVAR: Leslie Vásquez Maulén

Primera B

Sábado 17 de abril



- Unión San Felipe vs. Deportes Puerto Montt

Árbitro: Miguel Araos Riquelme

Árbitro Asistente 1: Rodrigo Brevis Caro

Árbitro Asistente 2: Marcelo Wilson Lagos

Cuarto Árbitro: Francisco Soriano Bascur



- A.C. Barnechea vs. Coquimbo Unido

Árbitro: Rafael Troncoso Herrera

Árbitro Asistente 1: Diego Gamboa Reyes

Árbitro Asistente 2: Eric Pizarro Riquelme

Cuarto Árbitro: Omar Oporto Díaz

Domingo 18 de abril



- Lautaro de Buin vs. Deportes Iquique

Árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda

Árbitro Asistente 1: Henry Pastor Mardones

Árbitro Asistente 2: Alexis Torres Romo

Cuarto Árbitro: Franco Jiménez Lazo



- San Marcos de Arica vs. Cobreloa

Árbitro: Franco Arrue Carrasco

Árbitro Asistente 1: Manuel Marín Vargas

Árbitro Asistente 2: Marcia Castillo Machuca

Cuarto Árbitro: Gastón Philippe Noriega



- Deportes Santa Cruz vs. Universidad de Concepción

Árbitro: Felipe Jara Méndez

Árbitro Asistente 1: Johnny Harasic Requena

Árbitro Asistente 2: Víctor Fuentealba Castro

Cuarto Árbitro: Nicolás Millas López



- San Luis de Quillota vs. Rangers

Árbitro: Diego Flores Seguel

Árbitro Asistente 1: Wladimir Muñoz Figueroa

Árbitro Asistente 2: Álvaro Carrasco Morales

Cuarto Árbitro: Fabián Pizarro Falcón

Lunes 19 de abril



- Santiago Morning vs. Magallanes

Árbitro: Patricio Blanca Fuentes

Árbitro Asistente 1: Jorge Cortés Ossandón

Árbitro Asistente 2: Marco Valdivia Jiménez

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco Valdés



- Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco

Árbitro: María Belén Carvajal Peña

Árbitro Asistente 1: Cristian Espíndola Flores

Árbitro Asistente 2: Rodolfo Vera Silva

Cuarto Árbitro: Jorge Oses Lillo