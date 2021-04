Impresentable: al árbitro Ángelo Hermosilla se le acaba el spray justo antes del gol anulado a Universidad de Chile

Un spray, un aerosol o un pulverizador si usted quiere, se convirtió en uno de los absurdos responsables del polémico gol que anuló el árbitro Ángelo Hermosilla el domingo y que significaba el triunfo de Universidad de Chile sobre La Serena por el Campeonato Nacional.

Todavía no se sabe qué quiso hacer el juez, pero lo claro es que el famoso spray no le funcionó. En dos oportunidades marcó la posición de la barrera en la cancha con el implemento, y no dejó ninguna marca. Un spray invisible.

¿Falló el aerosol? ¿Se quedó sin carga? ¿Tenía la válvula tapada?. Interrogantes que deja la acción, pero las imágenes son claras y dejan en evidencia que Ángelo Hermosilla no marcó la línea de la barrera, algo fundamental considerando que precisamente la defensa del cobro del colegiado es que la contrabarrera se acercó más allá del límite permitido.

Tanto en la ejecución del primer tiro libre de Mario Sandoval al minuto 85 como en la repetición del cobro al minuto 89, Hermosilla ordena el paredón de La Serena y se inclina para marcar la distancia en la cancha, sin dejar huella en absoluto.

Primer marcado de la barrera con spray al minuto 85

¿Ve la marca del aerosol? Nosotros tampoco

Segunda marca al minuto 89

Además de tirarle gotitas a los zapatos de los jugadores, no se ve otro efecto

Hermosilla igual hace la mímica y deja la barrera sin marcación. Fotos: TNT Sports

Universidad de Chile ha reclamado repetidamente la acción del juez en una decisión clave para el resultado del partido final, incluso con un video donde marcan artificialmente la cancha en el lugar donde debía estar la barrera.

Los árbitros lanzaron un video explicativo de la jugada, en incluso la palabra de su máximo dirigente, Jorge Osorio, para presentar los antecedentes que con seguridad le traerán un extenso castigo al colegiado.

Con todos los antecedentes en la mesa, ahora le toca decidir al propio cuerpo de colegiados determinar si cabe responsabilidad en el actuar del juez del encuentro, y acreditada la misma, la sanción que le corresponderá.

