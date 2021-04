Bruno Barticciotto raya la cancha con su papá y explica su festejo: “No me gusta que me comparen con él”

Bruno Barticciotto debutó por todo lo alto en el fútbol profesional chileno. Si bien Palestino perdió ante Deportes Antofagasta, el cuadro de José Luis Sierra estaba a maltraer cuando entró el nacido en Universidad Católica para anotar un gol y lanzar un centro de gran factura para otro tanto de Juan Sánchez Sotelo, por lo que el saldo, en lo personal, fue positivo.

Obviamente, las comparaciones con su padre, Marcelo Barticciotto, iban a caer, pero rayó la cancha de inmediato el joven de 19 años. “La gente siempre me va a comparar con mi papá y eso es inevitable, pero no me gusta que me comparen con él. Recién jugué, estoy empezando. Con mi papá somos muy distintos, él jugaba por afuera y yo hace mucho que no juego ahí. Mi puesto original es de nueve, aunque puedo jugar por todo el ataque. Es bueno jugar en distintas posiciones, porque hay más opciones de jugar y es mejor para cada técnico”, sentenció en diálogo con LUN.

De todas fornas, resaltó su relación con el ídolo de Colo Colo. “Nuestras conversaciones con papá son todas de fútbol en general, pero no es que me diga ‘Bruno, debes hacer esto y lo otro’. Tomamos harto mate, nos juntamos a comer (…) La gente de Colo Colo lo quiere mucho. Siempre se le acercan, le piden fotos y él acepta todo, aunque tampoco es Maradona y no es que no pueda salir a ningún lado”, explicó.

Bruno Barticciotto en su debut con Palestino, donde marcó y asistió. | Foto: Agencia Uno

¿Y en su día a día? “Vivo con mi mamá Claudia, que es el pilar más importante. Cuando él dirigía recuerdo que ella sufría bastante. Está en Argentina con mi abuela y desde allá me transmitió su alegría. Vio el partido en Buenos Aires y no sé cómo lo habrá vivido. Mis hermanos, Lucas y Octavio, también siempre han estado conmigo, apoyando en todo momento. Los buenos y los malos.

Su festejo trajo al presente a un artillero de todos los tiempos: al hacer el gol, Barticciotto se llevó las manos para taparse los oídos. Y era lo que parecía. “Mis hermanos, Lucas y Octavio, de chico me decían Brunete Suazo. Quedamos en que si hacía mi primer gol tenía que celebrarlo como él. Tenía nuevo años y hacía muchos goles, me decían Suazo goleador porque Chupete, en ese momento, era el mejor nueve de Chile. No es que me decían todo el día, era de broma. Mi papá conoce a Suazo, pero nunca he hablado con él”, reveló.

Finalmente, comentó por qué su camiseta decía Bruno.Barti. “Me quería poner sólo Bruno, pero lo tiene Bruno Romo y en el campeonato no puede haber dos camisetas con nombres iguales. Decidí agregarle la abreviación del apellido. Encuentro que el Barticciotto se lo quedó mi papá, hizo su carrera y yo feliz lo llevo si es necesario, pero a mí me gusta mi nombre”, concluyó.

