Bruno no siente presión por su padre: "Yo no veo al Marcelo Barticiotto jugador, sino que veo a mi viejo"

Bruno Barticciotto tuvo su debut en Primera División como nuevo jugador de Palestino y los hizo a lo grande. El hijo de Marcelo Barticciotto ingresó tras el descanso en el duelo de los árabes contra Antofagasta por la primera fecha del Torneo Nacional y, pese a la derrota, marcó gol en los 53’.

“Haber debutado así significa mucho para mí. Uno siempre sueña con jugar, con ser un futbolista y después le vas agregando estas cosas, de poder marcar y todo. Es cumplir un sueño de niño. Es muy lindo desde lo personal porque me entrega mucha confianza para lo que viene, aunque el resultado no era el que queríamos como equipo y eso lo hace un poco amargo”, dijo Bruno al sitio oficial del campeonato.

Agrega que “el fútbol es día a día. Hoy simplemente pienso en seguir entrenando, en trabajar más duro. Todavía no logro nada. Me pongo feliz porque la gente me felicita, pero eso ya pasó. Hay que pensar en lo que sigue. El fútbol es así”.

Por otro lado, Bruno habló del peso de ser hijo de Marcelo Barticciotto, quien además de ser ídolo de Colo Colo es un referente indiscutido en la historia del fútbol chileno.

“Mi papá significa para mí lo que seguramente muchos padres significan para sus hijos: un apoyo, un modelo. Yo no veo al Marcelo Barticiotto jugador, sino que veo a mi viejo. Claramente él se dedicó a esto, fue muy exitoso y sus consejos me sirven mucho, pero somos personas distintas, jugadores distintos. Entiendo las comparaciones y las expectativas, pero yo estoy recién comenzando y enfocado en construir mi propia historia”, advierte el delantero.

Formado futbolísticamente en San Carlos de Apoquindo e hincha de Universidad Católica, Barticciotto salió de la UC para ganar experiencia. En Palestino será guiado por José Luis Sierra con toda confianza.

“Salir a préstamo creo que es lo que hay hacer cuando eres joven y quieres buscar espacio, sumar más minutos y ganar más experiencia. Si bien estaba la posibilidad de quedarme, Palestino insistió mucho y me llenó de confianza para tomar la que creo que fue una gran decisión. Me siento muy feliz y con ganas de seguir creciendo aquí”, expuso.

Sentencia que “el profe es un tremendo entrenador, un profesional que lo logró todo en su carrera como jugador y que como entrenador es de los mejores. Estoy muy agradecido por él y por Palestino. Sierra me dio la confianza, me dijo que estuviera tranquilo y que cuando jugara me creyera el cuento. Sus palabras me ayudaron mucho a hacer bien las cosas”.

