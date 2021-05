O'Higgins puntero: "No hay que perder el trabajo, la unión y humildad. Sin eso los resultados no serán los mismos"

O’Higgins derrotó a Palestino por la novena fecha del Campeonato Nacional y alcanza la punta de la tabla al menos hasta el lunes, cuando se ponen al día Audax contra la U y Ñublense ante La Calera. Floridanos y chillanejos son los únicos que pueden alcanzar a los celestes al cierre de la fecha.

“Feliz porque más allá que no nos está saliendo el juego estamos ganando, que es lo importante. Nos estamos haciendo fuerte en cualquier cancha. El equipo está demostrando casi seis, siete fechas la regularidad del triunfo y eso es importante”, dijo tras el partido Marcelo Larrondo en TNT Sports.

El autor del solitario gol del partido agregó que “me lo dijo un capitán que tuve: prefiero jugar mal y ganar, porque si sólo juegas bien después nadie se acuerda. Venimos sumando y estamos consolidados, es un grupo bárbaro que tiene mucha ilusión. Hay que trabajar y mejorar mucho, aunque se quedaran nuevos tres puntos en casa”.

Otro que fue figura en los rancagüinos fue el arquero Augusto Batalla. El meta resultó importantísimo para mantener el arco en cero durante el primer tiempo para facturar tres puntos en el complemento.

Marcelo Larrondo marcó el gol de O'Higgins en el triunfo contra Palestino.

“Costó, ellos son un equipo de mucha jerarquía y vinimos a hacer lo nuestro, a tratar de imponernos. Siendo un partido en el que nos costó mucho, se trata de ganar este tipo de encuentros para poder seguir adelante”, expuso Batalla.

“Contento por la actuación personal, por el gol de Marcelo (Larrondo) y la victoria. Lo importante es ayudar al equipo, porque si tienes muchas tapadas y después el resultado no es favorable, no es la idea. Hoy sirvió y me pone feliz”, añadió.

Por último fue consultado por la razón que tiene a O’Higgins en la punta de la tabla: “por el trabajo, la unión y humildad, no damos ningún partido por hecho. No hay que perderlo, porque cuando no esté eso los resultados no van a ser los mismos. Creo que el fin de semana es el fruto del trabajo de la misma semana”, sentenció.