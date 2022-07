Los cambios de escudos no son una novedad y en distintas partes del mundo, equipos deportivos actualizan su imagen para adaptarse a los nuevos tiempos. El fútbol chileno no es la excepción y durante el mes de julio ha tenido a Audax Italiano en un particular concurso.

A comienzos de julio y cuando nadie se lo esperaba, los Itálicos publicaron un anuncio en sus redes sociales que impactó a sus hinchas: desde el club hicieron un llamado a los fanáticos a ser parte del proceso de cambio de su emblema.

La idea de Audax Italiano fue que sus propios seguidores se sumaran a la iniciativa, que buscaba un nuevo diseño para su escudo. La idea, como era de esperar, gustó a algunos y no tanto a otros, lo que encendió el debate en las últimas semanas.

Pero ya varios días han pasado desde entonces y en el elenco de La Florida siguieron adelante con su idea. Una que esta semana dio un paso clave, al presentar a los tres modelos finalistas para ser su emblema desde la próxima temporada.

Un hincha desde Inglaterra, dos hermanos y un kinesiólogo son los autores de los escudos que definirán al gran ganador. Cada una de ellas cuenta con los ya conocidos diseños en su interior, aunque presentados de formas especiales.

Aunque pese a esto, para algunos hinchas sigue siendo innecesario el cambio de logo. Así lo han hecho saber en las redes sociales del club, con protestas y pedidos para no cambiar nada de lo que ya está.

Pero más allá de las críticas, en los Itálicos solo se preocupan de seguir adelante con el cambio de insigna. Ahora, quedará en manos de los hinchas definir cuál será, a través de una votación ingresando el RUT en Ticketplus.

Audax Italiano busca renovar su imagen y ya tiene las tres propuestas para hacerlo. Polémico o no, lo cierto es que desde los verdes de La Florida se enfocan en darle un sentido más cercano a los fanáticos a esta idea, la que se verá en las camisetas desde la próxima temporada.

Revisa los tres diseños que compiten para ser el nuevo escudo de Audax Italiano

Estos son los tres diseños de escudo que luchan por ser el nuevo emblema de Audax Italiano. Todos, diseñados por hinchas.