En la ANFP no existe paz. Luego de solucionar el conflicto con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), un grupo de clubes en Segunda División amenazó con no respetar el acuerdo. Por si fuera poco, el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino está en riesgo de no comenzar.

Así lo dio a conocer la Asociación de Jugadoras (Anjuff), a través de su presidenta Iona Rothfeld, que en conversación con Radio ADN apuntó contra la dirigencia de Pablo Milad por irregularidades y promesas que no les cumplieron en el último tiempo.

“Las futbolistas estamos bastante cansadas y dolidas con el trato que se nos ha dado, especialmente por todos los esfuerzos que hemos estado haciendo en esta transición con la ley de profesionalización”, afirmó la mandamás del organismo.

ver también ¡Acuerdo histórico entre la selección chilena de fútbol y ANJUFF para lograr equidad con la ANFP

Medida de presión del Fútbol Femenino contra la ANFP

Rothfeld advierte que en Anjuff “estamos muy descontentas con el actuar de la ANFP. No solamente hemos tenido diferencias de opinión en esta transición al profesionalismo, sino que se nos han hecho promesas que no se han cumplido“.

Hay más. Señala que “la verdad es que es una falta de respeto, no solo para el trabajo de la Anjuff, sino que para el trabajo de todas las jugadoras“, y añade que “el año pasado estuvimos en una mesa trabajando propuestas para las bases que se acogieron. Sin embargo, este año no recibimos respuesta a los correos“.

Por ello, Rothfeld no descarta la posibilidad de un paro en el fútbol femenino. “Estamos todavía recabando antecedentes e información, alertando a las jugadoras. Siempre trabajamos con el fin de que se pueda jugar de la mejor manera, pero sabemos que hay ciertas acciones que no vamos a permitir”, finalizó.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se inicia el Torneo Nacional?

El pasado 8 de enero, el Consejo de Presidentes aprobó las bases del Campeonato Femenino 2025, el cual tendrá 14 equipos y con el mismo formato del año anterior, es decir, con una fase regular de dos ruedas y playoffs, además de dos descensos.

Desde la ANFP, informa Contragolpe, la intención es comenzar el torneo el fin de semana de 1 y 2 de marzo. Sin embargo, desde la Anjuff manifestaron que lo aprobado en la ANFP “no garantiza condiciones equitativas y profesionales para las deportistas”.