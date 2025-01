Luego de varios días de espera, la ANFP publicó las bases del campeonato femenino de Primera División y del Ascenso. Desde ya el gremio de jugadoras advierte problemas clave que perpetúan desigualdades y obstaculizan el avance de la rama.

Entre los aspectos más preocupantes se encuentra: la falta de obligatoriedad en el uso de estadios para los partidos, la insuficiente planificación de las fechas y sus respectivas transmisiones, la ausencia de multas claras y equivalentes al fútbol masculino para garantizar el cumplimiento de las normas, y las falencias en las garantías de fiscalización y protección de las jugadoras.

Otra vez la ANFP: Bases del campeonato femenino no cumplen con exigencias

“El año pasado, dialogamos de buena fe con la presidencia de la ANFP para presentar propuestas que mejoraran las condiciones del campeonato”, explicó Iona Rothfeld, presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF).

“Sin embargo, este año, las jugadoras no fueron consideradas en el proceso de elaboración de las bases, a pesar de que solicitamos reuniones y enviamos propuestas formales antes de su presentación al Consejo de Presidentes”, relató.

Otro problema que señala la ANJUFF, en relación con las bases del campeonato, es la duración de los torneos. La fase regular es corta, por lo que solo los equipos que clasifican a play-offs podrán jugar los 11 meses que fueron establecidos, dejando a las jugadoras que no clasifican a la deriva por varios meses y sin estabilidad laboral.

Todo esto, en el contexto de un año histórico para el fútbol. A comienzos de la temporada, y gracias a la Ley de Profesionalización, los clubes deben contratar a todas las jugadoras de su plantel.

“Las bases que fueron publicadas en la web de la ANFP, no van en la línea de una profesionalización integral. Por ejemplo, se les pide a los dirigentes vender el espectáculo, pero ni siquiera pueden asegurar una transmisión de todos los partidos porque los recintos deportivos -que no son estadios- no siempre están preparados, es un círculo vicioso que frena el desarrollo”, concluyó Rothfeld.

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Final, campeonato Nacional Femenino 2024. Dragomir Yankovic/Photosport

Reunión en el ministerio

Ayer se celebró la décima sesión de la Mesa Interministerial de Fútbol Femenino, en el que se abordaron temas críticos para el desarrollo del fútbol en Chile.

Entre ellos destacaron, por supuesto, la revisión de las bases del campeonato femenino, el incumplimiento en el pago de cotizaciones previsionales, los resultados del plan de fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT) y las propuestas de prevención contra el acoso, abuso y discriminación.

Sin embargo, persisten serias preocupaciones respecto a la profesionalización efectiva de la actividad.

“Si bien la ANFP no vino preparada a la reunión y no fue capaz de argumentar la bases que fueron aprobadas en el Consejo de Presidentes, nos preocupa de sobremanera que se mantengan estándares que son incompatibles con el fútbol profesional, como el uso de recintos deportivos en lugar de estadios”, explicó Rothfeld. “Refleja un trato discriminatorio respecto a las bases del campeonato masculino, donde el uso de estadios sí es obligatorio”.

A pesar de lo anterior, la organización gremial destacó la disposición del Ministerio del Deporte (MINDEP) y del ente rector del fútbol chileno para implementar capacitaciones conjuntas dirigidas a dirigentes, cuerpos técnicos, jugadoras y responsables institucionales.

Estas capacitaciones, enfocadas en la Ley Karin y el Decreto 22, abordan la prevención y sanción de conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte.

Esta ha sido una demanda histórica de ANJUFF y representa un paso importante hacia la protección integral de las jugadoras.

