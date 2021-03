Alejandro Camargo cuenta la amenaza de muerte que recibió su señora antes de la final entre Colo Colo y la U de Conce: "Había un arma y un cargador"

Alejandro Camargo saltó de Universidad de Concepción a Melipilla de cara a la temporada 2021, pero no ha podido cerrar el último capítulo que vivió en el sur, las amenazas de muerte contra su familia en la antesala de la final ante Colo Colo, que determinó la salvación para el Cacique y el descenso auriazul.

Lo peor fue que metieron a su familia. "No está bueno que te digan 'o ganás o te mato'. Quizás los jugadores decimos 'de vida o muerte', pero es algo simbólico, por el amor al club o por los colores. Pero que le manden la foto de un arma a tu familia no es lo mismo. No tiene comparación", sentenció en diálogo con La Redgoleta de Redgol.

Su señora, Anita Miralles, recibió la comunicación. Pero no quiso contarle a Camargo hasta el término de la final. "Iba camino a Concepción de vuelta del partido. Me comenta 'no sé si decirte'. Me amenazaron, me dice", revive el mediocampista argentino.

"Y me manda una foto, donde había en una mesa un arma y un cargador al lado. Y la frase de que si el equipo de tu esposo ganaba, le iban a hacer un agujero a uno de los tres que estaban ahí. Mi señora, mi nena o el nene. Y me chocó. Hasta qué punto el fútbol. Si bien a los jugadores nos insultan y tenemos que aguantar, que se la agarren con los jugadores, no con sus familias", sentencia.

Lo que vino después fue la apertura de un caso que sigue en manos de la justicia. "Mi señora hace la denuncia a la PDI y mandan un auto de Carabineros a custodiar la casa. Es complicado para uno, ya que no estás cerca de tu casa. A mí me llegaron un montón de cosas, pero no les di bolilla. Pero con la familia me molestó, porque es tocar algo de uno", grafica el volante.

Lo bueno fue que Camargo dejó su casa en Concepción y hoy busca un nuevo hogar en Santiago. "En la PDI le tomaron la denuncia y dos días después nos fuimos a Mendoza, y nos llamaban los investigadores para preguntar cómo estábamos. De los autores no nos han dicho nada", completa el jugador que cumplirá ocho años en el país.

Alejandro Camargo saltó a Melipilla tras sus pasos por Lota Schwager, Curicó Unido y Universidad de Concepción. Foto: Agencia Uno

De todas formas, el fogonero argentino da vuelta la página y proyecta la nueva temporada. "Pienso que el torneo va a ser reñido, más ahora que le descenso va a ser por puntos. Será difícil, complicado, porque si bien no ha habido grandes movimientos los equipos se han armado bien", augura Camargo.

Recuerda que puedes ver el Campeonato Nacional con la mejor definición, en vivo y en directo por las pantallas de TNT Sports, TNT Sports HD y EstadioTNT Sports.