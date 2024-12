Crystal Mangum, la mujer que en 2006 acusó a tres jugadores de lacrosse de Duke University de violación, confesó recientemente que todo se trató de una mentira.

Durante una entrevista en el podcast “Let’s Talk with Kat”, la mujer admitió que inventó la historia y que los hombres a quienes señaló no cometieron el crimen.

En ese entonces, la mujer aseguró que el abuso ocurrió durante una fiesta organizada por los jugadores de lacrosse. El hecho generó un fuerte debate sobre temas de raza, género y clase social en Estados Unidos.

En su declaración, Mangum aseguró que David Evans, Collin Finnerty y Reade Seligmann no la violaron, como ella había afirmado en su momento. “Testifiqué falsamente contra ellos al decir que me violaron cuando no lo hicieron, y eso estuvo mal”, dijo.

El impacto de sus falsas acusaciones

Las consecuencias para los jugadores fueron devastadoras. Los tres enfrentaron una acusación que afectó gravemente sus vidas, carreras y reputaciones. Sin embargo, las pruebas demostraron que las acusaciones eran infundadas.

Los cargos fueron finalmente retirados y se descubrió que el fiscal encargado del caso, Mike Nifong, había ocultado pruebas que podrían haber liberado a los acusados mucho antes. A Nifong se le quitó la licencia para ejercer como abogado en 2007. Ahora busca el perdón.

Duke Dave Evans, Collin Finnerty y Reade Seligmann escuchan al abogado Joe Cheshire hablar sobre la desestimación de los cargos (2007) | Imago

Mangum, que en ese momento era una bailarina exótica contratada para el evento, explicó en su declaración reciente que su intención nunca fue causar daño a los jugadores, sino que su necesidad de validación personal la llevó a crear una historia falsa.

“Estaba buscando validación de las personas, no de Dios, y eso fue un error porque Dios ya me amaba tal como era”, confesó.

Ahora cumple una condena por homicidio

Años después de los hechos, la situación de Mangum dio un giro trágico. En 2011, fue condenada por el asesinato de su novio, Reginald Daye, a quien apuñaló durante una discusión.

En 2013, recibió una condena de más de 14 años por homicidio en segundo grado y actualmente cumple su sentencia en una cárcel de Carolina del Norte. Su liberación está programada para el 27 de febrero de 2026.

Reginald Daye

En la entrevista, Mangum reconoció el daño que había causado no solo a los jugadores, sino también a aquellos que confiaron en ella. “Traicioné la confianza de muchas personas que creyeron en mí”, sostuvo.

“Les hice daño a mis hermanos. Quiero que sepan que los amo y que no se lo merecían”, agregó.