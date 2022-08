Juan Hernández, abogado de Luis Núñez, revela cómo fue el momento en que fue declarado culpable de homicidio, por lo que espera sentencia. Asegura que no es un buen momento y que muchos temen por su vida.

Fue el miércoles cuando Luis Núñez fue declarado culpable del homicidio de Juan Pinto Vásquez, en un hecho ocurrido en la población La Legua el año 2018, por lo que deberá cumplir con cárcel efectiva su condena.

La desesperación al escuchar la voz del juez fue evidente para el ex jugador de Universidad Católica, quien de inmediato se lanzó contra otro de los apuntados, que Núñez considera el verdadero culpable.

"Esto no puede ser posible. Yo no le disparé. Esto no puede ser posible. Ponte los pantalones, cobarde conche...”, detallan.

En ese sentido, fue su abogado, Juan Hernández, quien en conversación con el diario La Tercera, quien entregó detalles del momento de Núñez.

“Está desesperado, destruido, deshecho”, precisa, donde además ahonda en la intención que ha tenido de volver a la huelga de hambre como medida de presión por lo que está viviendo en la cárcel de Rancagua.

“Cuando una persona se siente inocente, recibir un golpe de este tipo, es muy fuerte. Es un tribunal cuyos criterios de valoración de prueba son bastantes bajos. No es la primera vez que castiga a un inocente”, detalla el abogado.

Por lo mismo, asegura que en estos casos se tiene temor por lo que pueda realizar la persona como medida de desesperación, por lo que, en muchos casos, temen por su vida.

Por lo mismo, asegura que pedirán la nulidad a la sentencia apenas efectivamente la conozca, porque el juicio oral no es apelable.

“Está establecido que Luis Núñez no disparó. Pero entienden que sí colaboró, al llegar armado, según el tribunal, que lo dio por acreditado con criterios de valoración de prueba bastante bajos”, finaliza.