La violencia en los estadios es un tema que tiene al fútbol chileno al borde del abismo. Por mucho que se intente trabajar en soluciones, los delincuentes no dan tregua y no permiten ver luz al final del oscuro camino. Por eso, este lunes 8 de mayo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se reunió con el Gobierno para discutir este tan sensible tema.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, llegó hasta La Moneda para tener una reunión de trabajo con el Ministerio del Deporte, encabezado por Jaime Pizarro, Ministerio del Interior y Estadio Seguro sobre los últimos incidentes que han avergonzado al balompié criollo. Una cita de la que sacan cuentas positivas.

La reunión de la ANFP con el Gobierno

Tras la cita, tanto Pizarro como Milad hablaron con los medios de comunicación. El Káiser lanzó que "aprovechar en esta instancia de agradecer a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por esta reunión. Creo que trabajar en los planes de seguridad resulta hoy muy oportuno y necesario".

Destaca que la situación "tiene varios ingredientes donde los aportes que pueden hacer los clubes, la misma ANFP, Carabineros también sobre las mejoras que puedan tener estos planes, pueden ser realmente muy importantes y esperamos que sean una gran contribución para poder seguir desarrollando la actividad de manera normal, teniendo recintos que alberguen buenas asistencias, que desarrollen con absoluta normalidad toda la actividad deportiva".

"En segundo término, también hay que avanzar en propuestas de ley, de marcos normativos que puedan ser perfeccionados, hay que recordar que ya hay algunas leyes que llevan algún tiempo en ejercicio y que legítimamente pueden ser revisadas, mejoradas, perfeccionadas y que sus alcances pueden ayudar a que efectivamente sigamos avanzando en materia deportiva y particularmente en el desarrollo de eventos en cada vez mejores condiciones, con la asistencia de la familia que es algo realmente muy importante y que esperamos se siga promoviendo", añadió.

"Siempre las organizaciones son relevantes, así en distintas temáticas nos hemos reunido anteriormente para tratar algunos temas contingentes tanto con las damas como con el sindicato de futbolistas porque entendemos que son una parte relevante, medular de esta actividad y que por cierto tendremos el tiempo y el espacio también para ir recogiendo sus planteamientos, sus puntos de vista y para ir enriqueciendo esta conversación que yo creo que para todos es muy importante", cerró Pizarro.

Tras el exfutbolista de Colo Colo fue el turno de Milad de sacar la voz. "La verdad es que estoy muy satisfecho. Agradecer al subsecretario por la disposición, al ministro del Deporte, la subsecretaria y a Estadio Seguro que ha estado siempre de la mano con la ANFP".

"Hoy creo que vamos a trabajar en conjunto, vamos a mejorar las medidas de seguridad en los estadios, es un desafío que tenemos en conjunto y eso es muy bueno porque tenemos un compromiso con la gente que va al estadio a ver un espectáculo de fútbol que se ve empañado por estos actos delictuales que son vandálicos y no mejoran ni atraen a la gente ni las familias al estadio, por eso tenemos que trabajar por la gente, por lo lindo que es el fútbol y el espectáculo que tiene que dar", apuntó.

El ex Intendente del Maule lanza que "van a haber comisiones de trabajo. Una que va a trabajar en la modificación de una ley corta, por lo que hay que modificar y la normativa que a veces nos limita en algunos aspectos, y por otro lado se va a trabajar la parte administrativa".

"Tenemos que modificar más un nuevo reglamento que va a haber de los guardias de seguridad para el fútbol específicamente, y eso estamos de la mano con Estadio Seguro y también con el ministerio del Interior que han tenido una gran disposición y yo lo agradezco, la verdad es que nos sentimos muy escuchados y vamos a trabajar día a día con la prioridad que tiene esto de mejorar lo antes posible", complementó.

"La verdad es que hay un compromiso absoluto, nosotros nos reunimos con los clubes de alta convocatoria y están dispuestos a invertir y a poner todas sus energías y todas sus fuerzas para mejorar el espectáculo por un lado, mejorar la normativa de seguridad y darle tranquilidad a todos los hinchas", concluyó.