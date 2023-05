Felipe de Pablo, Gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, enfrentó los micrófonos tras los hechos de violencia vistos el pasado domingo en el Ester Roa en el Clásico Universitario. “Algo pasa en el estándar privado que no están capacitados”, afirmó.

Los hechos de violencia vistos en el Ester Roa Rebolledo el pasado domingo en el Clásico Universitario se siguen analizando. Responsables parece haber varios, pero nadie es capaz de asumir 100% el desastre vivido en el Universidad de Chile vs Universidad Católica en Concepción.

Uno de los actores apuntados en ese sentido es la propia ANFP, que como ente rector del fútbol chileno no ha podido dar certezas en torno a la seguridad en los estadios locales.

Felipe de Pablo, Gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, fue el encargado de dar la cara en charla con ADN Radio, mandándole un claro mensaje los privados a la hora de dotar de guardias a los diferentes clubes del fútbol chileno.

“Hay una normativa de seguridad privada que te exige un número. En 1994 dicha normativa te preparaba para ser conserje, no para estar atento a avalanchas de hinchas o cosas así. Deben entrar nuevos actores a la seguridad privada. Deberíamos tener personas que tengan una capacidad física y que puedan reducir gente hasta que llegue seguridad, como pasaba en el Mundial”, declaró De Pablo.

El funcionario de la ANFP fue enfático en decir que “somos responsables en levantar un poco más la exigencia. Las empresas de seguridad se la están llevando super barata. ¿Qué persona se va a ir a parar contra delincuentes? Algo pasa en el estándar privado que no están capacitados. Me gustaría ser fuente de generación de guardias, pero la normativa no lo permite”.

“Los clubes deberíamos llamar a capacitaciones express, pero en los eventos llaman por cantidad y no por calidad (…) El curso son 80 horas, no hay ninguna preparación en torno a un evento masivo. Es una estructura que está obsoleta. Hoy es cosa de ver redes sociales”, agregó.

Para cerrar, De Pablo lanzó que “algo pasa en el control, entra gente que tiene prohibición de ingreso. A través de la tecnología y otras acciones, tenemos que buscar acciones más duras para que esto se cumpla. Es momento de jugar el partido hacia un solo arco (…) Para los clubes de mayor convocatoria será una inversión”.